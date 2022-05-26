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Борислав Береза: До ноября российская армия будет разгромлена

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  • 26.05.2022, 11:50
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Борислав Береза: До ноября российская армия будет разгромлена
Борислав Береза

Впереди у ВСУ — большая контратака.

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза написал о ситуации на фронте:

— Наверное, это один из моих главных текстов за последнее время. И это текст – не политика, а аналитика солдата и гражданина. Прочтите его до конца.

Не очень коротко, но по сути. Что для нас сейчас главное? Главное – это чтобы после того, как мы накопим западное тяжелое вооружение, у нас были силы, которыми мы сможем наступать и гнать оккупантов с нашей земли. А еще для нас важно сберечь людей, а не удержать любой ценой населенный пункт. Это война, и бывает потеря населенных пунктов. Но я хочу, чтобы вы помнили главное: как потеряли населенный пункт – так и вернем. Доказано на этой войне уже неоднократно. На войне всегда надо делать тяжелый выбор, какое решение принять – рациональное или эмоциональное. Если нужно сделать шаг назад, чтобы затем сделать два шага вперед и нанести удар, то я понимаю, зачем это делается.

Да, мы потеряли Светлодарск, а чуть раньше Попасную. Во-первых, из Светлодарска наши войска вышли, чтоб не попасть в окружение, а из Попасной пришлось уйти, потому что оккупанты артиллерией стерли город с лица земли. К сожалению, но там уже нечего было удерживать. Надо делать выбор – отводить войска или удерживать позицию. Но удержание в этом случае ничего стратегически бы не решало, а свои силы мы бы потеряли. Основная задача сегодня – сдерживать продвижение врага до накопления нашими силами кулака из тяжелой западной техники. А она идет к нам. Пусть медленно, из-за логистических проблем, но идет со всего мира.

Ситуация сейчас крайне сложная, но командование Вооруженных сил Украины предупреждало нас, что ближайшие недели будут крайне сложными и тяжелыми. Тяжелыми они будут в первую очередь из-за подобных новостей, как сейчас. Да, я понимаю, что морально это тяжело. Но и так будет не всегда. Поверьте, моим побратимам под огнем еще тяжелее, но мы не планируем отступать или сдаваться. Мы держим наши позиции и действуем согласно приказам командования. Скажут отойти на следующую линию обороны – и мы отойдем. Дадут приказ наступать – и мы пойдем вперед. Сейчас приказ – держать позицию. И наши воины держат ее, вгрызаясь в землю и не пропуская врага. Потому что мы верим в наших командиров на всех уровнях – от командира взвода и роты до комбата и Генштаба Украины. Без такого доверия не будет Победы над врагом. А мы все живем этой Победой и знаем, за что воюем. Под ударом сегодня Лиман, Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка. Но это все понимают. И поверьте, что решения будут приниматься исходя из главной задачи – сдержать врага и не потерять свои боеспособные силы. Доверяйте военным. Они точно не враги Украины.

Главное, что я хочу сказать – не надо паниковать, опускать руки и терять веру в наши силы. Это не только глупо, но и необоснованно. У врага нет стратегического перелома в свою пользу, а есть лишь локальные продвижения на нескольких участках фронта. Но для нас сегодня важнее занять более удобные позиции для обороны и не допустить попадания наших войск в окружение. А главная задача – это уменьшение рисков для потери личного состава. Потому что у нас впереди большая контратака.

Обратите внимание, что Кремль бросил все силы и резервы – как человеческие, так и технические, но опять не смог добиться общего или локального блицкрига. И это притом, что у врага значительно больше техники и живой силы. Но враг сейчас сжигает свои силы и технику в огромных количествах для того, чтобы получить хоть какую-то маленькую победу, которую кремлевские "пропагандоны" попытаются раздуть до огромной. Киев они уже за три дня взяли? Тут та же история. А победы у россиян сегодня пирровы. Мясом заваливают.

А сейчас надо собраться, не падать духом и поддерживать наших воинов словом и делом. Не сейте "зраду", а верьте в ВСУ и в Залужного. Мы уже многократно доказали, что мы лучше "второй армии мира", которая уже отгребала даже от гостомельской теробороны. Будет перелом. Будет начало активного контрнаступления. И это знают в российском Генштабе. Они не идиоты. Именно поэтому рашисты пытаются сломить в первую очередь наш моральный дух и посеять в наших душах сомнения.

Хрен им! Мы понимаем, что это война и тут не бывает побед без поражений. Важно, за кем будет последнее слово. А оно будет за нами. Потому что у нас огромная мотивация, а с нами весь цивилизованный мир, его помощь и военно-финансовый потенциал. И мы победим.

Я редко делаю прогнозы, но они всегда исполняются. Потому что я делаю их на основании аналитики и после ознакомления с данными, а не для того, чтобы кого-то успокоить или необоснованно обнадежить. Так вот, перелом на фронте будет этим летом, а до ноября произойдет разгром российской армии. Но война не закончится так быстро. А вот победы у врагов скоро закончатся. И наш враг это понимает. Вот и вы соберитесь, не раскисайте и верьте в наши силы!

P.S. Ранее я предупреждал, что если постоянно смотреть и слушать успокоительную хрень от разных "позитивных голов" Банковой, то это плохо закончится для смотрящих, когда реальность ворвется в розовые сопли успокаивающих вещунов. Так сейчас и произошло. А все потому, что не надо было через разных нарциссов скармливать украинцам лживые надежды, озвученные томным голосом. Теперь видим результат. Теплая ванна, которая многих расслабила и успокоила, оказалась западней иллюзий. Не поддавайтесь лживым надеждам и не занимайтесь самообманом. Будет тяжело, больно и непросто. В финале будет наша Победа. Но мы все заплатим за нее страшную цену из жизней наших побратимов, родных, близких, друзей, знакомых. И не все мы увидим нашу Победу. Но ради Победы и ради права наших детей жить в независимой, европейской, демократической, правовой, свободной и единой Украине мы и воюем! Это наш выбор. Мы победим. Это я знаю точно!

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