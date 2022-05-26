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Неуловимые аферистки продолжают «обрабатывать» белорусских продавцов

  • 26.05.2022, 12:05
Неуловимые аферистки продолжают «обрабатывать» белорусских продавцов

Сотрудники магазинов стараются сами выследить злодеек.

Продолжаем собирать видеотеку с трюками гастролеров, которые снова бросились дурить белорусских продавцов. Недавно СМИ показывали, как представительная дама отработала в минском ТЦ. Теперь пришло видео из Гродно: действуют уже другие персонажи. Схема похожая, но применены некоторые новые финты. Приготовьтесь к встрече — возможно, эти артисты идут к вам, пишет onliner.by.

Анна — работница гродненского цветочного магазина. Она и прислала видео. Переживает: не хочется светиться в качестве простака, которого так легко обманули, но и других предупредить надо. Дело было 7 мая около полудня.

— Целое утро не было продаж, я даже обрадовалась, когда сразу две покупательницы зашли, — рассказывает Анна.

Дальше — по шаблону. «Покупательница» демонстрирует (но не отдает) 50 рублей, начинает копошиться в поисках мелочи... А потом случается волшебство: сумочка, которая была у нее в руках, а также купюра исчезают. Смотрите, какая красота.

В конце концов у продавца возникли какие-то сомнения, но «покупательница» показала пустой кошелек, забрала сдачу и быстро ушла.

Роль второго номера в этой бригаде на сей раз до конца не раскрылась (обычно он должен отвлекать и забалтывать продавца, задавать вопросы). Но за ним тоже интересно наблюдать.

Анна написала заявление в милицию, но пока злодеи не схвачены. Увидели эти честные глаза — вызовите милицию.

Дополнено

В Гродно есть и другие пострадавшие от тех же персонажей. Теперь торговцы стараются самостоятельно выследить аферисток. Причем тут считают, что в бригаде действуют три дамы. Сняли даже машину, на которой они передвигаются. Newgrodno публикует видео очередного налета, состоявшегося в другой точке тоже 7 мая, но позже. На этот раз знакомая нам девушка с честным лицом покупала копеечную отвертку. Показала 50 рублей, дальше по шаблону. Унесла свою купюру, сдачу и товар.

Работники торгового павильона сделали раскадровку: они считают, что сначала заходит разведчица (раньше мы ее не видели), потом исполнительница главной роли, на подстраховке маячит уже знакомая нам «физкультурница» в очках и голубом спортивном костюме. В дальнейшем, судя по картинке с наружной камеры, все три уехали в одном светлом универсале.

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