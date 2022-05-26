Ученые обнаружили влияние генов в формировании эстетического вкуса 26.05.2022, 12:13

Как это работает?

Обладание эстетическим вкусом обычно определяется через наличие у человека предпочтений и собственного мнения о конкретных объектах искусства и культуры. Несмотря на давний интерес к происхождению вкуса и множество исследований причин индивидуального различия «понятия прекрасного», социологи до сих пор мало знают о механизме формирования предпочтений, пишет Naked science.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Sociological Science, ученые из Копенгагенского университета (Дания) оценили вклад в развитие культурных предпочтений семейного воспитания, индивидуального опыта человека, а также его генов.

Для изучения этого вопроса они провели опрос среди 1200 датских пар близнецов, 466 из которых были монозиготными (гомозиготными или однояйцевыми), а 734 — дизиготными (гетерозиготными или многояйцевыми). По результатам опроса исследователи определили предпочтения близнецов по отношению к 12 культурным мероприятиям, разделенным на три категории: высокоинтеллектуальная, низкоинтеллектуальная и популярная культуры.

К слову, исследования близнецов — хорошо зарекомендовавший себя метод выявления относительного влияния генов при сравнении генетически идентичных монозиготных близнецов и дизиготных близнецов, у которых лишь 50% общих генов.

По результатам опроса выяснилось, к примеру, что 54% различий во вкусах респондентов к высокоинтеллектуальной культуре (например, к классике, опере, балету и изобразительному искусству) можно объяснить генетической предрасположенностью. И только 16% связаны с социальным влиянием внутри семьи и воспитанием. Оставшиеся 30% коррелировали с внешними социальными факторами и личным опытом человека.

Факторы, лежащие в основе пристрастий к низкоинтеллектуальной культуре (например, поход на шопинг или в парк развлечений), распределены более равномерно. В то же время интерес к популярной культуре, такой как рок/поп-концерты и стендап-выступления, в основном обусловлен индивидуальным опытом и внешним социальным влиянием вне семьи.

«В социологии было общепринято мнение, что родители передают культурные предпочтения своим детям исключительно через социализацию и социальное взаимодействие. Наше исследование рисует другую картину, — пояснил Стайн Меллегаард (Stine Møllegaard), доцент факультета социологии Копенгагенского университета и соавтор статьи. — Мы показали, что в семьях культурные предпочтения в отношении высокоинтеллектуальной, низкоинтеллектуальной или популярной культур в основном передаются генетически. Тем не менее индивидуальный опыт, с которым мы сталкиваемся вне семьи через друзей, СМИ и так далее, тоже имеет большое значение. Таким образом, это не вопрос ни генетического наследия, ни внешнего воздействия. Это и то, и другое».

При рассмотрении фактического участия респондентов в культурных мероприятиях (то есть не их теоретических предпочтений, а чем они реально занимаются и что в действительности посещают), влияние семейного воспитания оказалось еще слабее — точнее, его практически не было.

Вместо этого при выборе реальных увлечений большую роль играет генетическая предрасположенность. Аналогичная ситуация, но с небольшим перевесом в сторону личного опыта, возникает при проверке значимости генов в развитии широких музыкальных и литературных вкусов в различных жанрах.

Однако исследование не стоит воспринимать как доказательство существования в наших генах некоего «культурного кода» или «гена любви к опере/балету». Авторы работы предполагают, что наследуемое генетическое влияние на когнитивные способности и черты личности лишь закладывает основу для различных культурных предпочтений, а разовьются эти предпочтения далее или нет — вопрос личного опыта каждого человека.

олее того, ученые специально подчеркивают, что в рамках этого исследования они не могут и не стремятся объяснить, как гены участвуют в механизме формирования предпочтений, а лишь описывают индивидуальные различия эстетических вкусов с учетом влияния генетической предрасположенности.

Профессор Копенгагенского университета и ведущий автор исследования Мадс Йегер (Mads Jæger) добавляет: «Это может иметь значение для того, как мы распространяем культуру в различных социальных контекстах. Недостаточно просто вмешиваться в культурную жизнь людей — например, выдать семье ежегодный пропуск в художественную галерею. У человека должны быть правильные предпосылки, такие как познавательные способности, терпение или любознательность. В противном случае от подобных вмешательств будет мало пользы».

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