Кадырова высмеяли за угрозы «взять Польшу за шесть секунд» 26.05.2022, 12:15

Путин собирался и Украину захватить за три дня, но потерпел неудачу.

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) высмеял главу Чечни Рамзана Кадырова, который отличился очередным неадекватным заявлением. Предводитель "TikTok-войск" заявил, что "вопрос с Украиной решен" и следующая на очереди - Польша, которую российские оккупанты якобы смогут захватить "за 6 секунд".

Потап напомнил, что Путин собирался и Украину захватить за три дня, но потерпел неудачу.

"Не позорьтесь уже рассказами про Польшу", – посоветовал Потап Кадырову в Instagram.

Кроме того музыкант назвал русский язык "недоукраинским".

"Напишу на недоукраинском… Натыкаюсь на комментарии "Учите польский" и т.д. Да нам учить его даже не надо, у нас один корень с польским и белорусским языками. Да, между Украиной и Польшей во все времена было противостояние, но в момент, когда "раша" напала на нас, они действительно показали, что они – братский народ! Во всем! Приняли, поддержали, помогают всем! Оружием, гуманитаркой и т.д! Вот Поляки нам братья навеки! Не можете взять Украину, хоть не позорьтесь уже рассказами про Польшу", – заявил музыкант.

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