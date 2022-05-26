Евросоюз заморозил резервы Центробанка РФ на $24 миллиарда 26.05.2022, 12:16

Также страны ЕС заморозили арестовали яхты и виллы связанных с Кремлем олигархов и чиновников.

Страны ЕС заморозили активы российского центробанка всего на $24 млрд. Это ничтожно мало по сравнению с $100 млрд, которые заморозили США.

Государства Европейского союза сообщили о замораживании активов Центрального банка России на сумму около $24,5 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, который впервые озвучил эту цифру.

Ранее ожидалось, что сумма замороженных Европой резервов российского ЦБ будет намного большей, отмечает агентство.

Россия публично заявляла, что из-за санкций замороженными оказались активы ЦБ РФ на $300 млрд всему миру. Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС.

Также страны Евросоюза заморозили физические активы на сумму около $10 млрд евро, такие как яхты и виллы связанных с Кремлем олигархов и чиновников.

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