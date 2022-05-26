Мощные гаубицы FH70 уничтожают врага на передовой 3 26.05.2022, 12:31

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Фотофакт.

Самоподвижные гаубицы FH70 калибра 155-мм уже уничтожают врага на передовой. Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает «Главред».

Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд.

У FH70 есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Кроме того, этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть FH70 прицепная, но все же самоподвижная гаубица.

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