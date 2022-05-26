В Минске мужчину у магазина убили ножевым ранением в сердце

В Минске мужчину у магазина убили ножевым ранением в сердце10
- 26.05.2022, 12:37
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Обвиняемый и погибший знакомы не были.
Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства у магазина, которое произошло в Минске. Погиб 33-летний минчанин. Причиной смерти стал удар ножом в сердце.
По предварительной информации следователей, труп был обнаружен на бульваре Шевченко прохожим утром 10 апреля.
Пока удалось установить, что 33-летний погибший накануне выгнал из квартиры 41-летнюю минчанку за некорректное поведение во время распития спиртного. Она пришла домой и пожаловалась своему 49-летнему сожителю. Тот вызвался разобраться с обидчиком. Была назначена встреча у магазина.
«Перед выходом из дома фигурант зашел на кухню и взял с собой нож, отметив в последующем в ходе допроса, что никогда без него не выходит на улицу. Встретившись около магазина, мужчины начали выяснять отношения. Внезапно обвиняемый достал нож и нанес один удар в область сердца, от которого минчанин скончался», — говорится в сообщении СК.
Мужчину задержали. Ранее он уже был судим за убийство, совершенное аналогичным образом. Обвиняемый и погибший знакомы не были.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Обвиняемый заключен под стражу.