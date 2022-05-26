ВСУ разгромили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами 2 26.05.2022, 12:51

10,184

Фото: t.me/serhiy_hayday

Трасса свободна от вражеских солдат.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, хотя осуществляются постоянные обстрелы со стороны захватчиков.

Об этом он поделился в эфире марафона UA:Разом, передает УНИАН.

По словам чиновника, ДРГ врага даже пытались закрепиться, но их блокпост снесли.

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это было ситуативный успех. ДРГ там часть осталась - уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас не контролирует русская армия. Единственное - они ее обстреливают. И обстреливают уже прицельно. Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск - колосально сложно", - уточнил Гайдай.

Украинская сторона находит другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».