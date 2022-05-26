закрыть
26 мая 2022, четверг, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами

2
  • 26.05.2022, 12:51
  • 10,184
ВСУ разгромили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами
Фото: t.me/serhiy_hayday

Трасса свободна от вражеских солдат.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, хотя осуществляются постоянные обстрелы со стороны захватчиков.

Об этом он поделился в эфире марафона UA:Разом, передает УНИАН.

По словам чиновника, ДРГ врага даже пытались закрепиться, но их блокпост снесли.

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это было ситуативный успех. ДРГ там часть осталась - уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас не контролирует русская армия. Единственное - они ее обстреливают. И обстреливают уже прицельно. Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск - колосально сложно", - уточнил Гайдай.

Украинская сторона находит другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох