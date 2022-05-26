ВСУ разгромили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами

ВСУ разгромили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами2
- 26.05.2022, 12:51
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Трасса свободна от вражеских солдат.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты не контролируют трассу Лисичанск-Бахмут, хотя осуществляются постоянные обстрелы со стороны захватчиков.
Об этом он поделился в эфире марафона UA:Разом, передает УНИАН.
По словам чиновника, ДРГ врага даже пытались закрепиться, но их блокпост снесли.
"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на какое-то время, даже какой-то блокпост поставили, но это было ситуативный успех. ДРГ там часть осталась - уже навечно. Блокпост разбит, их откинули. Трассу сейчас не контролирует русская армия. Единственное - они ее обстреливают. И обстреливают уже прицельно. Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск - колосально сложно", - уточнил Гайдай.
Украинская сторона находит другие варианты, чтобы перевозить гуманитарные грузы.