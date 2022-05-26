Анабиоз или агония: что происходит с рынком новых авто в Беларуси? 3 26.05.2022, 12:56

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«Пациент» пока жив, но есть много нюансов.

Пандемия COVID-19, последовавший за ней кризис полупроводников – в последние годы автомобильный рынок лихорадило. Цены росли, объем предложения снижался, а потом наступило 24 февраля… Российские заводы остановились, цифры в прайсах дилеров устремились в космос, продажи катастрофически упали, возникли проблемы с поставками запчастей для ТО и гарантийного ремонта. Пациент пока жив, но его состояние напоминает агонию, пишет abw.by.

Что же происходит на белорусском рынке новых авто спустя три месяца после начала событий в Украине?

Цены выросли, но появляются "скидки"

Цены на большинство новых автомобилей выросли очень существенно. Например, Lada Vesta SW в комплектации Final Edition 28 февраля стоила 33.500 рублей. Сегодня у того же дилера универсал в комплектации Comfort продается за 44.900 рублей. И это со скидкой в восемь тысяч с цены 52.900 рублей! При этом у второго дилера заявленная скидка составляет всего 2020 рублей, а конечная цена автомобиля 39.900 рублей. И все равно это около 16 тысяч долларов за Vesta SW по текущему курсу.

Kia Rio в базовой комплектации 28 февраля стоил от 37.400 рублей, сегодня его цена составляет 48.000 со скидкой с 53.760 рублей. Больше девятнадцати тысяч долларов за "бюджетник"...

В прайсе за 4 февраля указана стоимость базового Polo Origin в 38.390 рублей. Сегодня в соответствующей строчке значится 50.990 рублей. Почти 20.500 долларов. Топовая же комплектация Exclusive TSI DSG подорожала с 52.890 до 70.290 рублей. Кто готов купить Polo за 28 тысяч долларов – поднимите руки.

Дизельный Renault Duster в комплектации City Life 28 февраля продавали за 50.600 рублей, сегодня за аналогичную машину в комплектации Zen просят 79.900 р или почти 32 тысячи долларов. С таким кэшем в кармане двери салонов, торгующих свежепригнанной "бэушкой" из Европы, можно открывать с ноги и выбирать там из большого числа интересных вариантов вплоть до автомобилей премиум-брендов.

Продажи рухнули

Белорусская автомобильная ассоциации отчиталась, что апрельские продажи оказались худшими за 10 лет. За месяц было продано 892 автомобиля, что в 3,5 раза меньше, чем в марте. Но в эти данные включены легкие и средние коммерческие автомобили. Если взять исключительно легковые машины, то их продажи упали в 4,2 раза с 2899 штук в марте до 691 в апреле.

Для понимания масштабов: в апреле Mitsubishi продали 6 машин, Renault – 17, BMW – 24, KIA – 51, Volkswagen – 94, а Geely – 114. Оба дилера Lada реализовали 280 автомобилей, из которых 112 – Vesta в разных вариациях.

Продажи Lada значительно выше, чем у остальных марок. Этому способствует относительно доступная цена и понимание покупателями того, что дилерская сеть марки сохранится. На данный момент в случае необходимости покупки именно нового авто Lada с мотором 1.6 и механической коробкой передач в средней комплектации вообще видится едва ли не самым разумным выбором. По крайней мере, в бюджетном сегменте, если его таковым еще можно называть.

Огромную роль в падении продаж сыграл снизившийся курс валют. В результате возникла ситуация, когда переждать пытаются и покупатели, и продавцы. Имея запас долларов или евро, никто в здравом уме не пойдет сдавать их по текущему курсу, чтобы приобрести серьезно подорожавший новый автомобиль. При наличии заначки в белорусских рублях за нее сейчас как раз наиболее разумно купить валюту. Ну а если денег у потенциального покупателя в принципе нет, то ему остается сидеть ровно, ведь и кредиты, и лизинг сейчас дорогие.

Легкие и средние коммерческие автомобили просели только на 33 процента. В абсолютных значениях это 298 проданных машин в марте и 201 в апреле. Спрос на комтранс более стабилен, так как его нельзя поставить на прикол – он должен работать и приносить доход. Соответственно, парк рано или поздно требует замены.

Машины есть?

Дилеры популярных брендов сформировали определенный запас автомобилей, но на сколько его хватит – вопрос открытый. По большому счету достаточное количество автомобилей в наличии есть у четырех марок: Volkswagen, Kia, Lada и Renault.

Как будут работать заводы дальше, как и когда будут происходить новые поставки – прогнозировать никто не берется. Но на имеющихся запасах с учетом того, что новые поступления все же идут, а продажи серьезно упали, ведущие дилеры наверняка смогут дотянуть до конца года.

"Автомобили в дилерских центрах Volkswagen в Беларуси есть. Только в Минске в наличии 143 машины, из которых 106 свободны. Большинство – это Volkswagen Polo, есть все комплектации и цвета. То есть клиенту сейчас точно есть из чего выбрать. Также есть один свободный Taos, четыре Tiguan и один Touareg, – говорят представители дилера Volkswagen. – Что касается цен, то подорожание автомобилей всех автобрендов связано не только с курсом доллара, как многие думают. В первую очередь новые цены диктуют заводы-изготовители, а также новые расценки на логистику. Поэтому ждать их снижения в ближайшее время не стоит, и, если есть потребность в покупке нового автомобиля, – лучше, на наш взгляд, сделать это сейчас".

Поддерживает оптимизм и дистрибьютор Kia "Автопалас-М": "Мы сохранили весь модельный ряд Kia и приглашаем на тест-драйвы в автоцентры. У нас есть на выбор Seltos, Rio и Rio X, кроссоверы Sportage и Sorento. В 2022 году мы работаем в непростых условиях, которые заметно повлияли на спрос и покупательское поведение.

В апреле мы отмечали значительное падение спроса, многие покупатели поставили вопрос с приобретением автомобиля на паузу. Но уже в мае мы видим оживление рынка. В автосалоны возвращаются покупатели, возобновляются финансовые программы от банков-партнеров и лизинговых компаний. Например, появились длительные кредиты в белорусских рублях на семь лет, рассрочка под 0,1% на определенные модели без удорожаний автомобиля в течение всего периода рассрочки. Что касается поставок, Seltos идет к нам небольшими партиями, весь остальной модельный ряд есть на складах дилеров".

Не испытывают серьезных проблем с наличием и дилеры Renault и Lada. Но в ближайшее время рынок явно столкнется с отсутствием кроссоверов Renault, что связано с закрытием завода в Москве и переносом производства в Тольятти.

Относительно самого московского завода существует мнение, что сложившаяся ситуация сыграла на руку Renault, позволив избавиться от неудачного актива. С точки зрения бизнеса этот завод невыгоден. Москва – очень дорогой город с соответствующими стоимостью земли и затратами на рабочую силу. Единственный плюс расположения завода в российской столице – большое количество железных дорог рядом. Но с позиции оптимизации тольяттинский завод все равно значительно выгоднее. Поэтому переезд производства кроссоверов Renault на платформе B0 в Тольятти абсолютно логичен.

Что касается организации выпуска новых моделей под брендом "Москвич" – это длительный процесс, если, конечно, речь не идет о замене решетки радиатора. Ситуацию осложняет отсутствие на московском заводе кузовной линии. Напомним, что кузова для кроссоверов Renault производились на стороннем заводе компанией, которая покинула российский рынок.

Все заявления властей российской столицы относительно перспектив завода "Москвич" пока выглядят популизмом. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что в недалеком будущем на территории завода будет построен очередной жилой комплекс.

Но вернемся к белорусским реалиям. Если у дилеров бюджетных брендов есть запасы, позволяющие продолжать работу еще долго, то у компаний, продававших более дорогие, в том числе премиальные автомобили, машин просто нет или остались единичные экземпляры.

Надежда на сервис

Из-за упавших объемов продаж дилерам помогает выжить сервис, на который многие возлагают основные надежды. Впрочем, у автовладельцев есть серьезные опасения, что вскоре могут возникнуть проблемы с выполнением плановых ТО и гарантийных ремонтов из-за нехватки запчастей. Впрочем, например, в Volkswagen говорят, что в мае было две поставки оригинальных запчастей и масла из Европы, еще одна поставка ожидается в ближайшее время. В Kia тоже сообщили об имеющемся запасе деталей на складах.

Но как говорит наш источник в дилерских кругах, проблемы с поставками оригинальных деталей есть, что вынуждает искать варианты их замещения неоригинальными.

Кроме того, если раньше можно было приехать в салон и просто приобрести необходимую запчасть или масло, то сегодня их продадут только при условии выполнения работ по замене на дилерской СТО. Делается это для того, чтобы загрузить работой сервис.

Наш вердикт

Рынок новых автомобилей взял паузу. В БАА прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев он "будет находиться в состоянии анабиоза". Но что для одних компаний анабиоз, для других агония. Если ситуация будет сохраняться, то крупным дилерам, вероятно, придется сократить количество салонов, ну а небольшие компании, и раньше не демонстрировавшие внушительных продаж, могут просто покинуть рынок.

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