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Задержали родителей известной оперной певицы Маргариты Левчук

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  • 26.05.2022, 13:04
  • 20,008
Задержали родителей известной оперной певицы Маргариты Левчук
Маргарита Левчук и Андрей Паук

Также силовики громят дом блогера Андрея Паука.

Сегодня утром задержали родителей известной оперной певицы Маргариты Левчук. Это произошло в ее родной деревне Страдечь Брестского района.

Об этом «Свабодзе» сообщила сама Маргарита.

«Утром приехал бусик, соседку позвали понятой, от нее и узнала. Ничего при обыске не нашли, но родителей выводили из дома в наручниках», — сказала Маргарита.

Кто задерживал родителей и по какому делу пока неизвестно.

Также силовики громят дом, где прописан блогер Андрей Паук — коллега Левчук по дуэту «Красная зелень».

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