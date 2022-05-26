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Конец для флота России

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  • 26.05.2022, 13:09
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Конец для флота России
Фото: US Navy

На что способна сверхмощная противокорабельная ракета Harpoon.

Harpoon – самая популярная и одна из самых мощных противокорабельных ракет в мире. Из-за сверхнизкой траектории полета ее практически невозможно сбить, пишет «Оружие победы».

Harpoon – универсальная самонаводящаяся противокорабельная ракета, созданная для уничтожения надводных целей. Ее разработкой занимались еще с 1970-х годов, и с тех пор этот 500-килограммовый монстр потопил немало кораблей.

Метод пуска Harpoon в Украине

Сам пуск можно производить с четырех платформ в зависимости от модификации: с самолетов, кораблей, субмарин и береговых пусковых установок.

Однако если уж об использовании этой ракеты, то следует отметить, что в Украине нет технических возможностей для запуска Harpoon из:

кораблей;

самолетов;

подводных лодок.

Для нас доступен метод пуска Harpoon с береговых платформ по такому принципу, как мы запускаем наши "Нептуны". Кстати, стоит одна такая ракета – от миллиона долларов. Это стоимость, которую приходится платить по возможности этого снаряда.

Справка. В зависимости от модификации Harpoon может весить от 540 до 700 килограммов. Его боевая часть имеет чуть больше 200 килограммов. Длина, в зависимости от модификации, может достигать более 4,5 метров. Дальность полета – от 140 до 315 км, а скорость достигает 850 км в час.

Как работает противокорабельная ракета

Ракета Harpoon имеет два варианта запуска.

Первый – когда оператор знает точные координаты цели. В таком случае ракета гарантированно попадет в корабль.

Второй вариант – когда координаты мишени неизвестны. С одной стороны это не проблема, Harpoon можно запускать в вероятном направлении вражеского корабля. Снаряд сам найдет его, ведь может фиксировать цели на расстоянии от 10 до 40 км в зависимости от погодных условий. С другой же – ища цель, Harpoon становится более уязвимым к вражеским ПВО.

Ликвидация больших кораблей

Harpoon достаточно, чтобы подбивать и даже топить большие десантные корабли. Ракета летит на высоте от 2 до 4 м над поверхностью воды. Это делает ее практически невидимой для систем противовоздушной обороны.

По схожему принципу работают украинские "Нептуны" и именно так потопили российский ракетный крейсер "Москва". Это называется горизонтальной атакой и используется для уничтожения крупных вражеских кораблей.

Уничтожение малых целей

Для уничтожения малых целей, таких как катеры или субмарины, которые всплыли на поверхность – используется другой метод. Harpoon поднимается в воздух на высоту до 18 километров и, зафиксировав мишень, идет в крутое пике, пока не попадет в корабль.

Кстати, ракету можно запрограммировать на поиск и поражение конкретной модели или даже вида корабля. Далее компьютерные системы ракеты сами определят и найдут нужную цель даже среди большого скопления вражеских судов.

Если цель зафиксирована – это конец

Для поражения целей Harpoon использует инерциальную навигацию с помощью GPS-систем. Не попасть – не удастся. Если цель зафиксирована – это конец.

Есть, конечно, шанс сбить ракету системами ПВО, но скорость и малозаметность этого снаряда минимизируют подобный сценарий развития событий.

Украине такие ракеты помогут разблокировать моря, порты и заставят российские корабли не выходить из портов. Ведь как только они покинут место дислокации – их ждет судьба ракетного крейсера "Москва".

К слову, самым масштабным использованием Harpoon было морское сражение в апреле 1988 года. Операция называлась "Богомол". Тогда американский флот вступил в сражение с иранским. Оба пользовались Harpoon. Это было сражение, в котором тонули катера, крейсеры и фрегаты.

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