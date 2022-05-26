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Литовский телеведущий собрал миллион евро на «Байрактар» для Украины

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  • 26.05.2022, 13:16
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Литовский телеведущий собрал миллион евро на «Байрактар» для Украины
Андрюс Тапинас
Фото: DELFI

Цель была достигнута за семь часов.

Литовский телеведущий, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас проводит кампанию по сбору денег для обороны Украины.

Как сообщает «Детектор медиа», в течение семи часов литовскому журналисту, основателю Laisvės TV, передали 946 157 евро. Его цель – собрать 5 миллионов евро.

Как сообщил Андрюс Тапинас, закупку Bayraktar TB2 он уже согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции и производителем беспилотников.

Андрюс Тапинас давно работает на литовском телевидении. Он известен как ведущий интеллектуальной игры "Золотой ум", телепрограммы "Генерация денег", автор и ведущий политико-сатирического проекта "Держитесь там" и других.

Также Тапинас является основателем интернет-телевидения Laisvės TV (Телевидение Свобода), финансируемым путем краудфандинга. Этот проект пожертвовал для кампании первые 62 тысячи Евро, говорится в сообщении Андрюса Тапинаса.

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