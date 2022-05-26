Беларусь размещает на западной границе артиллерию, зенитки и беспилотники 17 26.05.2022, 13:24

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Также будут установлены минометные расчеты.

Режим продолжает размещать вооружение на границах с ЕС.

На западном направлении совместно с органами пограничной службы теперь дежурство несут механизированные подразделения, минометные расчеты, дивизионы артиллерийской бригады, военнослужащие зенитного ракетного полка, расчеты беспилотных авиационных комплексов.

Ранее сообщалось об усилении и южной границы страны. Пинский райисполком 25 мая проинформировал, что на помощь пинским пограничникам пришли группы десантников и милиции. На ряде объектов приграничья выставлены блокпосты. Кроме того местное издание «Медиа-Полесье» писало, что в Столинском районе 8 километрах от границы с Украиной заметили передвижение колонны оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

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