Путин опозорился: вместо раненых военных глава РФ встречался с подставными сотрудниками ФСО 17 26.05.2022, 13:29

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Журналисты узнали на фото сотрудников спецслужб под прикрытием.

Президент России Владимир Путин и глава минобороны РФ Сергей Шойгу посетили военный госпиталь в Москве.

В палатах госпиталя он встретились с молодыми людьми в пижамах, которых пресс-служба Путина назвала "российские военнослужащие, раненые в боях на территории Украины".

Видео публикуют государственные российские СМИ. На кадрах одного из роликов Путин разговаривает с мужчиной в пижаме, который рассказывает о том, что у него растёт девятимесячный сын. Путин в ответ говорит: "Папой гордиться будет".

Обратим внимание, что на кадрах вместо "раненых солдат ВС РФ" узнали сотрудников ФСО под прикрытием, пишет glavred.info.

При этом одного из молодых людей, которого в госпитале выдавали за раненого военного, ранее замечали среди простых людей во время других массовых мероприятий с участием Путина.

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