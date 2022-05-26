Вселенского патриарха призвали лишить престола главу РПЦ Кирилла 5 26.05.2022, 13:46

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Гундяев — сотворец и пропагандист «русского мира».

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ Кирилла престола за поддержку военной агрессии РФ.

По словам Епифания, глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией так называемого «русского мира», завернутой «в блестящую фофудию проповедей», пишет «Новое время».

«Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист „русского мира“ должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния. Именно поэтому я обращался к предстоятелям других поместных церквей с просьбой от всей полноты православия осудить слова и действия московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Не может ведь держать чашу с евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови жертв российской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню», — подчеркнул он.

В связи с этим Архиерейский собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных автокефальных церквей с просьбой осудить духовные преступления Гундяева и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о «русском мире», и создание епархий РПЦ внутри Александрийского патриархата.

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