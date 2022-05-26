Экс-глава Нацбанка рассказал, что на самом деле происходит c белорусским рублем 5 26.05.2022, 13:52

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Фактически он уже перестает быть полноценным платежным средством.

В интервью госТВ премьер-министр Роман Головченко предложил принцип хранения сбережений, который он назвал «классикой советского кинематографа»: держать деньги в «сберегательной кассе, а не под подушкой».

Премьер-министр также призвал белорусов «не шарахаться из валюты в валюту, бегать менять рубли на доллары, доллары на иены».

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf отметил, что Головченко забыл об одной важной детали.

«Действительно, деньги не работают под подушкой, они работают только, если лежат под процентами. Другое дело, что Головченко должен был сказать, как он обеспечит стабильность экономики, где не будет инфляции. То есть вопрос упирается в практику», – сказал Богданкевич.

Прав ли премьер, утверждая, что хранить средства лучше в той валюте, в которой человек получает доход?

«Он был бы прав, если бы наша валюта была свободно конвертируемой и с ней можно было бы поехать, скажем, в Новую Зеландию и покупать там товары, платить за услуги. Но она же не свободно конвертируемая», – отметил Богданкевич.

Надолго ли нынешнее «укрепление» белорусского рубля?

«Думаю, нет. Как ни парадоксально, этот процесс свидетельствует о том, что у нас не все благополучно в экономике. Курс устанавливается спросом и предложением. После введения санкций валюта не используется как инструмент для покупки комплектующих и сырья, она остается в стране. На многих предприятиях объемы производства сокращаются. Укрепление валюты не всегда свидетельствует о росте уровня жизни», – констатировал Богданкевич.

В импортозамещении экс-руководитель Нацбанка не видит ничего хорошего.

«Мировому экономическому росту способствует разделение труда. А когда его нет, когда начинается искусственное импортозамещение, то новый производимый продукт по качеству и даже по цене будет уступать конкурентам. Соответственно будет падать качество жизни», – сказал Богданкевич.

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