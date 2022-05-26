Инфляция «съела» зарплатные фонды 26.05.2022, 13:58

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Зарплатные фонды сократились во всех областях Беларуси.

За январь-апрель 2022 года начисленный зарплатный фонд у флагманов составил 16,3 млрд рублей. Это сумма начисленных зарплат среднесписочной численности работников, данные по которой выступают важным индикатором рынка труда.

По сравнению с 2021 годом и без поправки на инфляцию начисленный фонд вырос на 12,7%. Но подъем потребительских цен за тот же период составил 13,3% (согласно Белстату). В итоге реальное снижение зарплатного фонда у флагманов составило около 0,6% к прошлому году. Отдельно за апрель номинальный рост зарплатного фонда валообразующих бизнесов достиг 9,9% к апрелю-2021. Годовая инфляция в том же разрезе времени составила 16,8%. Значит в реальном выражении фонды зарплат сократились на 5,9%, пишет сайт banki24.by.

За 4 месяца зарплатный фонд флагманских компаний Минска составил 5,364 млрд рублей. Относительно 2021-го зарплатный фонд по столице вырос на 13,7% в номинале и на 0,3% с поправкой на инфляцию.

В областях фонды начисленных зарплат заметно ниже, потому что там работает меньше людей, чем в Минске, и средний уровень зарплат в регионах скромнее:

Брестская область – 1,870 млрд рублей,

Витебская область – 1,569 млрд рублей,

Гомельская область – 2,132 млрд рублей,

Гродненская область – 1,543 млрд рублей,

Минская область – 2,473 млрд рублей,

Могилевская область – 1,370 млрд рублей.

По итогам апреля реальные зарплатные фонды сократились на всех территориях: в Минске на 6,8% к апрелю-2021, в областях – от 2,4% по Гродненской до 9,5% по Минской.

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