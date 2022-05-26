Португалия разрешила Абрамовичу продажу «Челси»1
- 26.05.2022, 14:11
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Доходы будут направлены на гуманитарные цели.
Португалия дала разрешение владельцу "Челси" Роману Абрамовичу на продажу английского футбольного клуба. Национальная позиция Португалии была согласована с Европейской комиссией.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Португалии.
"Португалия в среду вечером дала добро на продажу футбольного клуба "Челси". Два компетентных национальных органа - Министерство иностранных дел и Министерство финансов - дали зеленый свет просьбе Романа Абрамовича о гуманитарном отступлении, что позволило осуществить сделку с английским клубом", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что разрешение вытекает из заверений британских властей в том, что доходы от продажи будут использованы в гуманитарных целях и не принесут прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке ЕС.
Отметим, консорциум Boehly подписал с Абрамовичем соглашение о покупке "Челси". Как сообщали британские СМИ, сумма сделки составляет 5,24 млрд долларов.
Решение продать "Челси" Абрамович принял в начале марта. Он также заявил, что на вырученные деньги будет создан фонд для поддержки Украины.