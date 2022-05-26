Стали известны новые детали героических вертолетных миссий ВСУ в Мариуполь 4 26.05.2022, 14:18

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Украинские военные неоднократно доставляли в осажденный город боеприпасы, связь и медикаменты.

Экипажи украинских вертолетов Ми-8, совершая полеты по два и один раз по четыре, преодолевали плотную оборону российской ПВО и вражескую авиацию, сосредоточенную в Мариуполе и его окрестностях, чтобы доставить крайне необходимые припасы и свежие силы защитникам осажденного металлургического комбината "Азовсталь".

Из 16 задействованных вертолетов два были уничтожены, рассказал в комментарии The War Zone глава ГУР Кирилл Буданов.

"Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины", — сказал Буданов, предоставив ранее не сообщавшиеся подробности этих опасных миссий.

В течение почти трех месяцев украинские силы окапывались на обширном сталелитейном заводе, окруженном и подвергавшемся постоянным бомбардировкам со стороны российских войск. Но по мере того, как их запасы еды, воды, медикаментов и боеприпасов заканчивались, а число тяжелораненых росло, росло и отчаяние просьб о помощи.

"Все поставки прошли успешно", — сказал Буданов. Но в 5-м и 7-м вылетах было сбито два вертолета. По словам Буданова, третий вертолет, прибывший на помощь на одном из них, также был уничтожен.

Данных о пострадавших он не привел.

Хотя Буданов сказал, что семь вертолетов успешно доставили помощь, этого было недостаточно, чтобы предотвратить возможный захват Россией завода, последнего источника сопротивления в ключевом морском порту Мариуполь.

Украинские военные "неоднократно доставляли в Мариуполь боеприпасы, связь и медикаменты", отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Но эти поставки, по его словам, "были возможны до распространения информации о помощи. В результате противник принял меры по усилению системы ПВО, что затруднило нам проведение таких действий и привело к потерям личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых".

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