Бронетранспортер Piranha для ВСУ от Дании: каковы его характеристики и возможности 4 26.05.2022, 14:25

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фото: NATO Battlegroup Estonia

Это не просто БТР.

Вооруженные Силы Украины, кроме крайне важного Harpoon Coastal Defense System, позволяющего решить проблему с береговой обороной Украины, должны получить от Дании бронетранспортеры Piranha III. Как уже сообщалось ранее, речь идет о 25 бронемашинах.

Но, на самом деле, ценность этих БТРов не сколько в количестве, а в том, что это одна из наиболее распространенных колесных платформ, освоение которой Вооруженными Силами Украины может иметь огромное значение для дальнейшего усиления украинской армии, пишет УНИАН.

Бронетранспортер Piranha

За названием Piranha скрывается известная по всему миру платформа от швейцарской компании Mowag, которая сейчас входит в состав американского гиганта General Dynamics, одной из крупнейших оборонных компаний в мире.

За время своего существования с 1970-х годов Piranha прошла пять генераций, во время которых постоянно повышалось бронирование, мощность двигателя, ходовые и эксплуатационные качества.

И фактически это машина-конструктор, предусматривающая разнообразную боевую оснастку, начиная от пулемета завершая 105-мм пушкой, уровни бронирования, двигатели и трансмиссии, то есть все что захочет клиент. Именно поэтому машины Piranha находятся на вооружении более 20 стран мира, включая лицензионные версии, а общее количество выпущенных машин - более 11 тысяч.

Наиболее известной лицензионной версией Piranha является линейка канадских бронемашин LAV, включая LAV-25, а также LAV III Kodiak и его американская версия Stryker. То есть, когда мы говорим об основной колесной боевой машине армии США - Stryker, на основе которой сформированы отдельные бригады, то речь также идет о машине на базе Piranha III.

Особенности Piranha III

Что касается машин, которые передает Дания, то определить их точные характеристики довольно сложно, потому что на вооружении страны стоят две версии БТР: Piranha IIIH, которая появилась в 1996 году (22 единиц на вооружении датской армии) и Piranha IIIC, производимой с 2006 года (115 единиц на вооружении).

Они отличаются двигателями, емкостью десантного отделения и даже габаритами. Если взять наиболее распространенную версию "C" с 11-местным десантным отделением, то она обычно оснащалась 400-сильным Caterpillar C9 diesel, работающим вместе с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач ZF 7HP 602.

Для машины массой 18,5 тонн, это дает удельную мощность в 21,6 л.с./т, что является достаточно высоким показателем. Самая подвеска гидропневматическая, с регулировкой высоты подвески каждого колеса и ABS.

Относительно уровня бронирования производитель декларирует, что модульная керамическая броня, которую можно наращивать дополнительными элементами, защищает от стрелкового вооружения и реактивных гранат РПГ. Также Piranha IIIC имеет противоминную защиту на уровне до 8-кг фугаса. Несмотря на такой достаточно высокий уровень защиты, декларируется, что машина может преодолевать водные препятствия вплавь.

Вооружение всех датских Piranha III – боевой модуль Lemur OHW, с 12,7-мм пулеметом, имеющим дневной и тепловизионный каналы, а также лазерный дальномер.

Таким образом, освоение Piranha III открывает перед ВСУ возможность отработать все аспекты материально-технического обеспечения этой машины, и, при необходимости, подготовиться к значительному расширению количества машин на базе Piranha в строю.

Характеристики Piranha IIIC

Экипаж: 3 человека

Десант: 11 бойцов

Масса: 18,5 т

Двигатель: 400 л.с.

Скорость: до 100 км/ч

Скорость на воде: до 10 км/ч

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