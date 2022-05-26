Экс-премьер Беларуси помогает российской корпорации прятаться от санкций 1 26.05.2022, 14:30

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Андрей Кобяков

Фото: naviny.by

Лукашист Кобяков теперь обслуживает интересы угольной компании из РФ.

Сразу трое бывших премьер-министров Беларуси после отставок продолжают карьеры "на российском направлении". Михаил Мясникович — председатель Евразийской экономической комиссии, Сергей Румас в 2021-м вошел в наблюдательный совет Россельхозбанка, а Андрей Кобяков возглавляет угольный холдинг стоимостью более двух миллиардов долларов, сообщает "Еврорадио".

Только вот Андрею Кобякову с холдингом не очень повезло: в феврале он, как часть собственности российской госкорпорации "ВЭБ.РФ", попал под санкции. И теперь бывшему премьеру, как он когда-то спасал от санкций белорусскую экономику, приходится прикладывать усилия для защиты нового места работы.

Хозяин Сибири

Кемеровская область находится в Западной Сибири. Сравнительно недалеко — Казахстан и Монголия. А еще здесь находятся большие залежи полезных ископаемых. Именно поэтому в области активно работал холдинг "Сибуглемет".

"Сибуглемет" занимается производством коксующихся углей, которые необходимы в металлургии. В конце 2020-го холдинг возглавил бывший белорусский премьер Кобяков — после того, как покинул пост независимого директора Белгазпромбанка.

Владельцы холдинга — госкорпорация "ВЭБ.РФ" — ранее пытались продать закредитованные предприятия за сумму, близкую к двум миллиардам долларов. Разговоры об этом шли с Романом Абрамовичем, но пока до сделки не дошло. Поэтому холдинг продолжает нести убытки и накапливать долги.

Новым испытанием стали западные санкции. В конце февраля 2022 года США ввели блокирующие ограничения против "ВЭБ.РФ" и дочек корпорации. В том числе — "Сибуглемета". Очевидно, что убыточный и подсанкционный бизнес продать сложнее, чем просто убыточный, — поэтому начались преобразования.

Из менеджеров — в собственники

У "Сибуглемета" было много юрлиц. Основные — "Группа Сибуглемет" и "Холдинг Сибуглемет", в первом Кобяков был генеральным директором, во втором — председателем совета директоров. Уже в начале марта "Холдинг Сибуглемет" переименовали в ООО "Новая горная управляющая компания" (НГУК).

Вскоре стало известно, что из состава собственников НГУК вышла "Группа Сибуглемет", то есть сам "ВЭБ.РФ". Эту долю на четверых разделили менеджеры компании — Игорь Горин, Андрей Тараско, Дмитрий Кровнов и Андрей Кобяков. У каждого, если верить российским реестрам, по 17,65% акций.

Уставной капитал компании — миллион российских рублей, а продать ее хотят за 2 млрд долларов

"Сделка была совершена на рыночных условиях и прошла в рамках выкупа долей управляющей компании ее менеджментом (management buy out). Физлица, принявшие участие в сделке, в настоящий момент не имеют отношения к “ВЭБ.РФ”. В рамках сделки участниками также было принято решение о переименовании управляющей компании. В настоящее время все предприятия, находящиеся под управлением НГУК, продолжают работать в штатном режиме, обеспечивается непрерывность производственного процесса и выполнение всех обязательств перед заказчиками и партнерами", — заявляли в марте "Интерфаксу" в "Группе Сибуглемет".

В середине марта стало известно, что гендиректором НГУК стал Андрей Кобяков. По данным госреестра, тогда же он перестал быть руководителем "Группы Сибуглемет".

После изменения формальной структуры собственности перестановки в холдинге продолжаются. Например, гендиректором "Сибуглемет-М", одной из "дочек" НГУК, отвечающей за оптовые продажи, стал один из новых партнеров Кобякова Андрей Тараско. А уже в мае АО "Сибуглемет" — торговая компания в рамках холдинга — сменила название на АО "Торговый дом Южно-Сибирский".

Формально "спасены"?

В санкциях, которые США ввели против "ВЭБ" и его "дочек" за два дня до войны, из всего множества юрлиц, связанных с добычей угля, упоминается только "Группа Сибуглемет". Ни "Холдинг Сибуглемет", ни тем более отдельные торговые дома там не упоминаются.

Сейчас формально "Группа Сибуглемет" не имеет никакого отношения к добыче и производству угля. Более того, НГУК (бывший "Холдинг Сибуглемет") не связана с "ВЭБ.РФ" и является по бумагам компанией, которой владеют частные лица. Никто из топ-менеджеров холдинга в ограничительные списки до сих пор не попал.

Фактически Кобяков вошел в компанию наемным менеджером, а теперь не просто помог реструктурировать собственность, но и получил долю в ней. Правда, на каких основаниях — неизвестно.

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