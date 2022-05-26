Россия разрушила еще один миф о собственной армии 8 Александр Коваленко

26.05.2022, 14:35

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Это просто позор какой-то.

СМИ США, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщают о том, что более 60% запущенных Россией по Украине ракет не попадают в цель.

Российские оккупанты выпустили по Украине 2 275 ракет, из которых 630 – это ракеты 9М723 и 9М728 оперативно-тактического комплекса "Искандер", но лишь примерно 40% из них поразили заданные цели.

Вы знаете, как я отношусь к формулировке "источник сообщает", но не в этом случае. Каждый день наблюдая за ракетными атаками по территории Украины, я неоднократно убеждался, что они наносятся явно ошибочно. Казалось бы, что меня поражает?

Я регулярно публиковал обзоры российских ракетных вооружений, отмечая ряд их недостатков, одним из которых всегда была точность.

Так чему же, чему же я удивляюсь? Удивляюсь именно количеству. Это просто позор какой-то. Можно считать, что российское высокоточное оружие – это миф.

Александр Коваленко, t.me

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