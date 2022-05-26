Экономист: Предприниматели ищут какие-то лазейки, чтобы обеспечить свое существование 26.05.2022, 15:05

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А государство ищет, как бы их прикрыть.

За апрель, как подсчитал проект «Кошт урада», число микроорганизаций, в которых занято до 15 человек, уменьшилось на 5116.

Основное падение при этом пришлось на бизнес в столице (1742 микроорганизации) и Минской области (1114): то есть быстрое и заметное сокращение идет как раз в тех регионах, где рынок прежде был более развитым, а спрос — платежеспособным.

Малых организаций (с численностью от 16 до 100 работников) стало на 830 меньше. Также неуклонно сокращается количество индивидуальных предпринимателей. За 2021 год их стало на 3,5 тысячи меньше, за первую половину 2022-го зарегистрировались всего 19 новых ИП, а закрылись — уже 2312.

Статистика выглядит довольно удручающе. Насколько ситуация близка к катастрофической и к чему белорусам стоит быть готовыми, «Филин» поинтересовался у экономиста, члена политсовета Объединенной гражданской партии Льва Марголина.

— Причины, которые вызвали такое падение, понятны. Их целый комплекс — это и события 2020 года, и ковид и постковидные ограничения, и отсутствие внимания и поддержки малого бизнеса государством, а теперь еще и война в Украине, — перечисляет экономист. — Катастрофа ли это? На этот вопрос ответить очень легко. Катастрофа тем или иным способом всегда выливается вовне. Это были бы протесты безработных и предпринимателей, которые остались без средств к существованию — а такие белорусская история знала в начале 2000-х годов, но сейчас мы их не видим. Как не видим и голодных бунтов и тому подобного.

Хотя и от нормальной, говорит эксперт, ситуация очень далека. Почему не происходит роста напряжения?

— Вариантов объяснения несколько. Во-первых, отъезд бизнесменов за рубеж. Тем более власть спохватилась и открыла границы, чтобы не перегревать ситуацию внутри страны. Во-вторых, наверное, уход в тень. Плюс общее снижение уровня жизни, когда такое количество предпринимателей становится просто не нужно, и у них не получается заработать столько, чтобы возместить свои коммерческие затраты и еще иметь какой-то доход на проживание.

Есть очень много примеров — мы видим все больше закрытых павильонов в торговых центрах, встречаем все больше предпринимателей, которые торгуют не на постоянных арендованных местах, а на ярмарках, чтобы сэкономить средства на аренде, которая становится неподъемной. Многие работают не в открытую, а в теневой сфере.

То есть, какая-то совокупность возможностей для малого бизнеса сохранилась, поэтому напряжение еще не выплескивается наружу, не выходит на улицы, поясняет эксперт.

— Банк развития Беларуси пообещал в 2022 году профинансировать программы импортозамещения с участием субъектов малого и среднего бизнеса — речь идет примерно о 250 миллионах рублей и «комфортных кредитных ставках». А с другой стороны, власти регулярно чередуют пряник с кнутом, контролируя в ручном режиме цены и требуя от бизнеса социальной ответственности. Многие ли поведутся на обещанные государством «плюшки», или тенденция к сокращению малого бизнеса сохранится?

— Кого-то, наверное, эти обещания привлекут, но массовой погони за «плюшками» явно не будет. Дело в том, что такие кампании, как поддержка стартапов, выделение льготных кредитов и так далее, — это все работает в рамках нормально функционирующей экономики. Когда же экономика нормально не работает и пытаются заинтересовать импортозамещением, которого реально в заметных объемах быть не может, то, конечно, это мало кого привлекает.

Когда начинаешь рассматривать сниженные ставки по кредитам, видишь, например: банковская ставка 20%, а тебе предлагают кредит под 10%, и это считается льготным. Но для нормального развития бизнеса с нуля это тоже неподъемная ставка.

К тому же не принимается никаких решений по арендной плате — то, что делали во многих странах в разгар пандемии ковида, снижая ставки или объявляя мораторий по арендной плате. У нас ничего подобного не происходило, бизнес выживал фактически без поддержки. Поэтому сейчас рассчитывать на то, что какие-то меры властей подействуют, причем достаточно заметно, не приходится.

Что касается «кнута» в отношении малого бизнеса, Лев Марголин отмечает, что зачастую это непонятные и мелочные меры. Взять хоть перевод ИП на электронную отчетность — а значит, использование электронной подписи, за которую государству нужно отдельно заплатить, или эпопею с обязательными кассовыми аппаратами для торговцев на рынках — дополнительные расходы, налоги, вероятные штрафы и потеря выгоды также не способствовали росту числа предпринимателей.

— Складывается впечатление, что государство не заинтересовано в развитии или хотя бы сохранении малого бизнеса. Потому что если бы эта сфера действительно интересовала, все возникающие проблемы и вопросы можно было бы снять в течение одной недели. Сейчас же речь идет не о развитии, а о том, что тенденция к сокращению будет продолжаться, и к чему это приведет — один бог знает.

— Если представить в масштабах страны: меньше число ИП, малого и среднего бизнеса — меньше рабочих мест, меньше налогов в бюджет…

— Налоги в бюджет, если говорить о самом малом бизнесе, не сильно существенны для государства, поэтому, на мой взгляд, на них давно уже махнули рукой. Есть налоги — хорошо, нет — еще лучше. А продумать какие-то меры для того, чтобы росли объемы выручки и объемы налогов — этого, к сожалению, у нас нет.

Предприниматели ищут какие-то лазейки, чтобы обеспечить свое существование, а государство ищет, как бы их прикрыть.

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