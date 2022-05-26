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Старик с трясущимися руками и шаркающей походкой

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  • Аббас Галлямов
  • 26.05.2022, 15:12
  • 8,224
Старик с трясущимися руками и шаркающей походкой

В ближайшее время процессы разложения путинской власти будут ускоряться.

На демократию обычно смотрят как на новомодное изобретение. Ее, мол, совсем недавно какие-то фантазеры выдумали, а вообще-то люди испокон веков управлялись сильными мира сего и никаких политических прав не имели.

На самом деле, демократия - это древнейшая форма организации политической жизни. Вожди и цари уже потом появились, а изначально власть в сообществах принадлежала советам старейшин, причем носила она довольно-таки ограниченный характер. Совет принимал решения относительно сроков организации религиозных обрядов и выхода на охоту. В остальном же люди были вольны делать то, что считали нужным и ни один вождь их ни к чему принудить не мог. Как писал о древних германцах Тацит: "Вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, <…> чем наделенные подлинной властью. Ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию у них не дозволено никому".

Источником власти в первобытных сообществах было именно общественное мнение. Если оно приходило к выводу, что какой-то вождь забрал себе слишком много мяса из общего котла, то оно могло этого узурпатора в порошок стереть. Обычно наказывали изгнанием из племени, а это в тогдашних условиях фактически означало смертный приговор.

Думаю, демократия потому и прорастает как трава сквозь асфальт, что она является наиболее древней и естественной формой организации политической жизни социума. Авторитаризм, диктатуры, стронгмэны - это все наносное, преходящее, гораздо более позднее, а вот демократия первична и вечна. Именно она отвечает изначальной природе человека. Именно демократические формы люди воспроизводят в большинстве критических ситуаций - когда повседневные конструкции и институты дают трещину.

Когда-то Юнг сравнил архетипы с руслом реки, которое высыхает, когда вода находит для себя новые пути. Он тогда написал, что чем дольше река текла по своему первоначальному руслу, тем оно глубже и тем больше оснований предполагать, что рано или поздно вода вернется и потечет своим старым путем. Так вот, демократия - это такое древнее русло, в которое вода в конце концов все равно возвращается.

Тут стоит отметить то, что первобытная демократия - вещь гораздо более древняя, чем любые национальные различия. Она была и у предков славян, и у древних галлов, и у индейских племен. Она свойственна всему человечеству. Именно поэтому устойчивые демократические формы в конце концов оказываются в состоянии создать представители самых разных групп и цивилизаций: и протестанты в Швеции, и католики в Испании, и православные в Греции, и евреи, и корейцы, и жители Тайваня, и обитатели Коста- Рики, и так далее.

*

Ну и раз уж я начал писать об антропологических основаниях политики, напомню еще вот о чем. На этапе формирования института монархии - на протяжении довольно-таки длительного периода - к царям предъявлялось требование быть здоровыми и сильными. Больной человек никогда царем не становился, даже если у него на то были все другие основания. Состарившихся и одряхлевших царей вообще нередко убивали. В принципе, это было объяснимо, ведь считалось, что от здоровья монарха зависело здоровье его подданных и их скота. У Фрэзера в его "Золотой ветви" описаны десятки, если не сотни примеров подобного рода обычаев со всех концов света и из разных эпох - от древнего Рима и до современных исследователю африканских банту. А у Киплинга помните? Как только Акела состарился и промахнулся, так его власти тут же пришел конец и не убили его только по причине внешнего заступничества.

Я это к чему? К тому, что важнейшей особенностью путинского политического стиля как раз и является его архаичность. Культ грубой силы, презрение к расслабившейся и изнеженной Европе, издевка над всеми этими разговорами о правах человека и так далее. Типологически это в чистом виде власть военного вождя - того самого царя, который получает трон благодаря своей силе и воинским доблестям, но именно потому не имеет права на слабость.

Буквально через несколько месяцев Путину - 70. Все, уже старик. Его трясущиеся руки и шаркающую походку тоже уже все видели. Про то, что за ним постоянно ездит бригада врачей, включая онкологов, - читали. То, в какое посмешище превратилось его войско, столкнувшись с первым же серьезным противником, вся страна наблюдает в прямом эфире уже три месяца. Как в народе говорят: "Хотел черт на луну влезть, да сорвался".

В ближайшие месяцы процессы разложения путинской легитимности будут ускоряться. Просто потому что никаких других источников, кроме силы, у нее нет. Силы, как видим, тоже уже нет.

Злоба - это ведь не сила.

Аббас Галлямов, t.me

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