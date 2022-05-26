Ученые нашли возможного предка всех четвероногих 26.05.2022, 15:17

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В том числе и людей.

Сотрудники лаборатории эволюционной морфологии RIKEN выяснили, что древнее рыбоподобное позвоночное Palaeospondylus, вероятно, было одним из самых ранних предков четвероногих животных, включая человека, пишет «Хайтек».

Palaeospondylus — это маленькое рыбоподобное позвоночное, длиной около 5 см. Оно было похоже на угря и обитало в девонский период около 390 млн лет назад. У ученых было много его окаменелостей, но из-за своих небольших размеров и низкокачественных данных о реконструкций черепа, было трудно разместить его на эволюционном древе.

Считалось, что Palaeospondylus похож как на челюстных, так и на бесчелюстных рыб. А среди необычных особенностей отмечалось, что у позвоночного не было зубов и покровных костей.

Чтобы досконально изучить Palaeospondylus, исследователи использовали чрезвычайно мощный синхротрон RIKEN SPring-8, чтобы провести микро-компьютерную томографию в высоком разрешении с использованием рентгеновских лучей.

Сканирование с высоким разрешением выявило несколько важных особенностей. Во-первых, исследователи обнаружили три полукруглых канала, явно указывающих на морфологию внутреннего уха, которая также есть у челюстных позвоночных. Это решило одну из проблем, поскольку предыдущие исследования предполагали, что Palaeospondylus был эволюционно ближе к примитивным бесчелюстным позвоночным. Затем они обнаружили ключевые особенности черепа, на основе которых Palaeospondylus надо поместить в категорию тетраподоморфов — она состоит из четвероногих и их ближайших древних родственников.

Несколько анализов показали, что Palaeospondylus был более тесно связан с четвероногими, чем со многими другими известными тетраподоморфами, у которых все еще сохранились плавники.

Отсутствие зубов и костей озадачило ученых. Они предположили, что имеют дело с зародышем, у которого они еще не успели развиться. Но также не исключено, что Palaeospondylus утратил их вследствие «причуды эволюции» и после этого стал развиваться другим путем — возможно, совершенствуя передние и задние конечности.

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