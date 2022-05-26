закрыть
26 мая 2022, четверг, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли возможного предка всех четвероногих

  • 26.05.2022, 15:17
  • 1,650
Ученые нашли возможного предка всех четвероногих

В том числе и людей.

Сотрудники лаборатории эволюционной морфологии RIKEN выяснили, что древнее рыбоподобное позвоночное Palaeospondylus, вероятно, было одним из самых ранних предков четвероногих животных, включая человека, пишет «Хайтек».

Palaeospondylus — это маленькое рыбоподобное позвоночное, длиной около 5 см. Оно было похоже на угря и обитало в девонский период около 390 млн лет назад. У ученых было много его окаменелостей, но из-за своих небольших размеров и низкокачественных данных о реконструкций черепа, было трудно разместить его на эволюционном древе.

Считалось, что Palaeospondylus похож как на челюстных, так и на бесчелюстных рыб. А среди необычных особенностей отмечалось, что у позвоночного не было зубов и покровных костей.

Чтобы досконально изучить Palaeospondylus, исследователи использовали чрезвычайно мощный синхротрон RIKEN SPring-8, чтобы провести микро-компьютерную томографию в высоком разрешении с использованием рентгеновских лучей.

Сканирование с высоким разрешением выявило несколько важных особенностей. Во-первых, исследователи обнаружили три полукруглых канала, явно указывающих на морфологию внутреннего уха, которая также есть у челюстных позвоночных. Это решило одну из проблем, поскольку предыдущие исследования предполагали, что Palaeospondylus был эволюционно ближе к примитивным бесчелюстным позвоночным. Затем они обнаружили ключевые особенности черепа, на основе которых Palaeospondylus надо поместить в категорию тетраподоморфов — она состоит из четвероногих и их ближайших древних родственников.

Несколько анализов показали, что Palaeospondylus был более тесно связан с четвероногими, чем со многими другими известными тетраподоморфами, у которых все еще сохранились плавники.

Отсутствие зубов и костей озадачило ученых. Они предположили, что имеют дело с зародышем, у которого они еще не успели развиться. Но также не исключено, что Palaeospondylus утратил их вследствие «причуды эволюции» и после этого стал развиваться другим путем — возможно, совершенствуя передние и задние конечности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох