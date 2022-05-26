закрыть
26 мая 2022, четверг, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили роту российских десантников на Донбассе

3
  • 26.05.2022, 15:27
  • 4,332
ВСУ разгромили роту российских десантников на Донбассе

Потери врага составили более 85% всего личного состава и 70% техники.

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине. На Донбассе была уничтожена целая рота десантников.

Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"23 мая во время наступления на позиции ВС Украины в Донецкой области была полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен", - рассказал журналист.

Также Цимбалюк отметил, что на данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох