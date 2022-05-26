ВСУ разгромили роту российских десантников на Донбассе 3 26.05.2022, 15:27

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Потери врага составили более 85% всего личного состава и 70% техники.

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине. На Донбассе была уничтожена целая рота десантников.

Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"23 мая во время наступления на позиции ВС Украины в Донецкой области была полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен", - рассказал журналист.

Также Цимбалюк отметил, что на данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям.

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