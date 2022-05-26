В Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину 26.05.2022, 15:37

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Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги.

Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве «добровольцев» на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в «секретных тюрьмах. Об этом сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии.

В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о «сотнях [похищенных] людей из разных районов» Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.

В правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили, что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать «добровольцами», есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в «добровольцы».

«Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда», – рассказала собеседница Кавказ.Реалии в «Вайфонде».

Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала «Мысли Ислама» Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называет себя «пехотинцем Путина», регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых добровольцев.

Ранее Кадыров пообещал каждому «добровольцу», кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто «здоровыми» мужчинами в возрасте до 50 лет и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта.

В опубликованном Службой безопасности Украины видео оказавшийся в плену военнослужащий из Чечни рассказал, как пытался написать отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, но командование заставило солдат воевать.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев, которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну. Выяснилось, что некоторые добровольцы судимы по особо тяжким статьям.

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