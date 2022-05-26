Сестра «азовца» рассказала, как брат вышел на связь после эвакуации из «Азовстали» 26.05.2022, 15:55

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По ее словам, этот полк – действительно семья, где каждый воин стоит друг за друга.

Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", которые облетели весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в нечеловеческих условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.

Накануне эвакуации с завода, "Орест" шокировал мир роликом, который назвал "Последний день на Азовстали".

Родные Дмитрия - сестра Дарья Юрченко и мама Ирина в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали, что ему удалось связаться с родными, пишет УНИАН.

"Когда мы узнали, что ребята отправляются в плен, некоторое время не было никакой информации, было очень трудно. Но, Слава Богу, Дима позвонил маме, мы услышали его голос, он сказал, что жив – это самое главное. Сказал, что их кормят, хотя мы не знаем как, и то, что с ним все хорошо", - поделилась сестра Дарья.

Во время пребывания "Ореста" на "Азовстали", семья почти не общалась с Дмитрием. Чудом увидеться по видеосвязи им удалось в последние дни на заводе. Родня говорит, что это был разговор "обо всем да ни о чем", поскольку для них важнее всего было увидеть "Ореста".

"Я рассказала о том, что хочу создать футболки с его фотографиями, чтобы их видели и когда он вышел – его встречали тысячи людей в них...Мой брат сумел найти этот луч солнца в аду. Поэтому я хочу это добро транслировать в мир... Однако, по его словам и голосу было слышно, что они уже истощены... Мы не знали, какой лучше будет выход. Или, говорим честно, их убьют, или умереть от голода в 21 веке, или пойти на риск", - со слезами на глазах рассказала сестра воина.

Семья признается, что моментами находилась в состоянии уныния, но каждый день они просыпались утром со словами на устах, что скоро увидят Диму. Дарья вспоминает: брат пошел в полк "Азов" сознательно, читал много информации, чтобы принять правильное для себя решение. По ее словам, этот полк – действительно семья, где каждый воин стоит друг за друга.

"Это не братство, а настоящая семья... Там главная цель – не убить, не воевать, а отдать свою жизнь за Украину", - подчеркнула она.

По словам сестры, Дмитрий - очень романтичная особа, каждый раз делает ей и маме подарки и различные приятности на праздники. Несмотря на то, что парень находился на "Азовстали" в окружении, он связался с сестрой и предложил сделать совместный подарок ко Дню матери.

Кроме того, Дмитрий написал маме письмо, которое сфотографировал и прислал сестре. Дарья его распечатала и отдала маме вместе с подарком. Этот поступок сына очень растрогал женщину, в письме Дима поблагодарил маму за все, что она для него сделала.

Кроме того, парень настоял на том, чтобы сестра купила любимую пиццу женщине, однако та отказалась ее есть. Говорит, что не может насладиться ею, когда ее ребенок голодает.

Ирина призналась, что верит только в победу Украины и надеется на скорое возвращение сына домой.

"Я хочу сказать всем мамам, женам, сестрам, всем, кто ждет сейчас наших ребят: нам нужно ждать, верить, надеяться и молиться. Мы просим весь мир не забывать о наших ребятах. Дмитрий - простой парень, попал на "Азовсталь" в такие тяжелые обстоятельства. Наши воины показали, какие они мужественные и героические. Это люди, которые очень любят свою семью и страну. И за всех пленных надо бороться до последнего, ведь это наши дети и наше будущее", - прокомментировала Ирина.

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