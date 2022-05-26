ГБР Украины арестовало имущество «Беларуськалия» 1 26.05.2022, 16:06

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Стоимость изъятого составляет около $20 млн.

В Николаевской области работники Госбюро расследований на территории морского порта обнаружили и арестовало 188 вагонов с минеральными удобрениями, принадлежащих белорусской компании. Об этом сообщает пресс-служба ГБР

77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании "Беларуськалий". Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около $20 млн (более 700 млн грн).

65 тыс. тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые помогли незаконному перемещению санкционных товаров через таможню.

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