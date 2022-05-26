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Ученые рассчитали, когда люди смогут полететь к Сатурну

  • 26.05.2022, 16:13
Ученые рассчитали, когда люди смогут полететь к Сатурну

Освоение человеком Солнечной системы не ограничится Луной и Марсом.

Возможно, сейчас это трудно осознать, но освоение человеком Солнечной системы не ограничится Луной и Марсом. Исследователи из США, Китая и Нидерландов выдвигают новую теорию. Их подход является сугубо теоретическим, но он, вероятно, более точен, чем предыдущие оценки, и дает разумное представление о том, когда мы можем ожидать появления людей во внешней Солнечной системе. По их мнению, самое позднее, когда мы можем достичь Сатурна, - это 2153 год. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org.

Чтобы понять, когда люди достигнут более отдаленных уголков Солнечной системы, авторам понадобились две переменные - расстояние и время. В данном случае расстояние определяется как расстояние от Земли, которое преодолели люди, а время - как начало космической гонки в 1957 году, когда ни один человек еще не покинул Землю.

Другая важная точка отсчета - это время полета человека на Луну в 1969 году. Учитывая сроки запуска, они считают, что первые люди реально ступят на Красную планету в 2038 году, на который запланирована программа НАСА Artemis.

Достижение Марса, конечно, не единственный фактор, влияющий на освоение остальной части Солнечной системы. Авторы используют две другую переменную - уровень технологий освоения космоса.

Технологический прогресс труднее поддается количественной оценке, но авторы используют модель числа статей, опубликованных за данный год, в которых упоминаются исследования дальнего космоса, в качестве показателя уровня технологий, необходимого для выполнения этих миссий. Взаимосвязь, которую они обнаружили для этого измерения числа статей, является показательной, достигая в последнее время почти 2 000 статей в год.

Из этой модели начинают вырисовываться даты основных этапов. Человечество может достичь пояса астероидов в 2073 году, системы Юпитера - в 2103 году, а Сатурна - уже в 2132 году. Как уже говорилось выше, существуют некоторые значимые потенциальные различия, основанные на неопределенности планируемой посадки на Марс. Тем не менее, общая тенденция заключается в росте исследований, если мы сохраним наш нынешний уровень технологического прогресса.

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