Вступительная кампания в Беларуси в следующем году серьезно изменится 3 26.05.2022, 16:34

3,748

Что ожидает абитуриентов.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время семинара «Новое в правилах приема в высшие и средние специальные учреждения образования» рассказал об изменениях во вступительной кампании 2023 г., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Новые правила приема

Одним из ключевых изменений станет введение в школах централизованного экзамена (ЦЭ), по результатам которого выпускники смогут поступить в вуз.

Проведение экзамена, по словам начальника главного управления, будет похоже на сдачу централизованного тестирования. Однако сам ЦЭ следует воспринимать именно как выпускной экзамен по математике и русскому/белорусскому языку (по выбору школьника).

Результаты ЦЭ будут учитываться при формировании среднего балла аттестата по соответствующим предметам. Кроме того, после сдачи экзамена школьники смогут получить сертификаты со своими баллами — они пригодятся для поступления.

После сдачи школьного экзамена выпускник также сможет сдать централизованное тестирование, но только по другим предметам (физика, химия, биология и др.). Таким образом, при подаче документов на выбранную специальность у него будет набор сертификатов ЦТ и ЦЭ.

Действовать сертификаты будут 2 года.

Новшество, уточнил С. Касперович, не коснется выпускников ссузов: они, если захотят продолжить обучение, должны будут сдавать централизованное тестирование, в том числе по русскому/белорусскому языку и при необходимости математике.

Начальник главного управления также добавил, что в 2023 г. выпускники школ не смогут сдать ЦТ по предметам ЦЭ (математика и один из государственных языков), но в 2024-м, если это будет необходимо для подачи документов в вуз, такая возможность у них появится.

Целевая подготовка

В следующем году изменятся и отдельные нормы, связанные с целевой подготовкой. Так, увеличатся процентные квоты набора таких специалистов: по медицинским специальностям под целевиков будут отдавать до 80 % бюджетных мест, по сельскохозяйственным специальностям — до 70 %, по остальным профессиям — до 60 %.

Также изменится порядок приема на целевую форму получения образования. В приемную комиссию больше не нужно будет предоставлять сертификаты ЦТ, вместо них введут сдачу внутреннего вступительного испытания по одному из профильных предметов. И конечно, потребуется предъявить аттестат.

Льготы для победителей университетских олимпиад

В соответствии с новыми нормами отдельные вузы смогут проводить университетские олимпиады по некоторым предметам и специальностям — их перечень определит Министерство образования.

Как рассказал С. Касперович, задания на таких олимпиадах будут находиться «в русле школьных предметов», но с включением творческих или связанных со спецификой вуза элементов.

Победители университетских олимпиад без вступительных испытаний смогут поступить в вуз, который проводил соревнования, на отдельные специальности (их список также сформируют заранее).

Что еще изменится

В 2023 г. на заочную бюджетную форму получения образования станут принимать только абитуриентов с 10-месячным стажем работы. Кроме того, выпускники Национального детского технопарка при наличии рекомендаций наблюдательного совета учреждения смогут поступить по результатам собеседования, без сдачи ЦТ, на технико-технологические научные специальности в соответствующие вузы.

Новые правила поступления в колледжи

С 2023 г. конкурс на все специальности, в том числе те, что были востребованы в прошлом году (на одно место претендовали не менее трех человек), будет формироваться по среднему баллу аттестата. Таким образом, предъявлять сертификаты о сдаче ЦТ абитуриенту не потребуется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».