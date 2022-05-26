«Путин хотел сделать Россию великой, а сделает провинцией Китайской империи» 10 26.05.2022, 17:02

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Юваль Ной Харари рассказал о том, как война в Украине изменит мир.

О том, есть ли риски ядерного удара России, каким будет продовольственный кризис и сможет ли Европа и мир по окончании войны сделать вид, что ничего не было, forbes.ua рассказал израильский историк, профессор, автор мирового бестселлера «Человек разумный. История человечества от прошлого к будущему» Юваль Ной Харари.

Украина находится на переднем крае борьбы за свободу во всем мире. Глобальный порядок, строившийся поколениями и создавший наиболее мирную и преуспевающую эру в истории человечества, в опасности.

С 1945 года ни разу не было такого, чтобы страна, обладающая международным признанием, становилась объектом уничтожения из-за внешнего вторжения. Саддам Хусейн пытался это сделать с Кувейтом. Но ему не удалось.

Все империи – Монгольская, Османская, царская Россия – постоянно вторгались в страны, завоевывали их. Это прекратилось. Человеческая ментальность поменялась.

На протяжении большого периода истории крупнейшей статьей расходов каждого короля, царя или султана было войско: средства расходовались на крепости, армии, флот и т. д.

А вот в последнее десятилетие, в начале ХХІ века, средние расходы правительств на войско – речь идет не только о Европе, но и обо всем мире – в среднем 6% государственного бюджета. Правительства тратят гораздо больше на образование, здравоохранение, социальные расходы. Все это стало возможным благодаря эре мира нескольких последних десятилетий.

Конечно, речь не идет об абсолютном мире. Я живу на Ближнем Востоке и знаю, что насилие и конфликты никуда не делись. Но тип конфликтов, существовавший до 1945 года, совсем другой.

Теперь все оказалось под угрозой, ведь Путин нарушил наибольшее табу международного порядка глобальной системы. Он пытается уничтожить отдельную страну, целую нацию.

Диктаторы и разные режимы во всем мире внимательно наблюдают за происходящим. Если ему удастся, мы будем видеть все больше Путиных, которые будут появляться в разных частях света. Эпоха мира закончится, равно как и эпоха процветания. Ибо страны в разных уголках мира, не только в Европе, вынуждены будут удваивать, а то и утраивать расходы на оборону.

Германия и Япония уже заявили об увеличении вдвое своего оборонного бюджета. Если страна увеличивает оборонный бюджет, то ее соседи, чувствуя тревогу, сделают то же самое. Вместо финансирования учителей, медсестер, социальных работников все большая часть мира будет походить на Россию, тратя деньги на танки, ракеты и кибероружие.

Фиаско Путина, на которое мы надеемся, не только в интересах Украины или ее непосредственных соседей. Это в интересах каждого человека на Земле.

Какую цивилизационную роль Украина сыграет для будущего всего мира

Украина сейчас – это нечто вроде электростанции, которая снабжает энергией большую часть мира. Люди по всему миру смотрят на украинцев с восторгом. В то же время они получают собственные уроки того, что у вас происходит.

Европа объединилась так, как это невозможно было представить каких-то три месяца назад. Финляндия и Швеция вступают в НАТО, отправляют в Украину оружие. Швейцария вводит санкции. Корпорации-гиганты выводят свои инвестиции из России. Многое из этого происходит, потому что все видят: Украина воюет голыми руками против российских танков. Они думают: «Я тоже что-то могу сделать, чтобы исправить ситуацию».

На более глубоком уровне Украина демонстрирует важные уроки для людей во всем мире. Первый такой урок тесно связан с нацией, национализмом. Между национализмом и либерализмом нет противоречий.

Запад в последние годы переживал культурную войну между левыми и правыми, между либералами и консерваторами. Среди этого мнимого противоречия приходилось выбирать, вы патриот или либерал. Теперь украинцы учат весь мир: это ложная дихотомия. Украинцы борются и за национальную независимость, и за возможность строить свободное и либеральное общество. На самом деле национализм и либерализм очень часто идут бок о бок, ведь их объединяет идея свободы.

Еще один важный вопрос этой культурной войны на Западе – это мнимый конфликт между национализмом и глобализмом. Есть лидеры-популисты, которые говорят: «Если ты патриот, то не должен поддерживать сотрудничество с иностранцами и глобальными институтами, Европейским союзом».

А Украина показывает, что это не так. Национализм – это не о ненависти к иностранцам, а о любви к соотечественникам. Во многих ситуациях лучше всего можно позаботиться о соотечественниках, сотрудничая с иностранцами. Никто не может сомневаться в подлинном патриотизме украинцев. В то же время одна из целей Украины – вступление в Европейский союз. Каждый, кто считает, что существует противоречие между желанием вступить в ЕС и быть патриотом, должен посмотреть на Украину и понять, что это не так.

Надеюсь, что люди в Британии, США, других странах посмотрят на происходящее в Украине и получат эти уроки. Во-первых, это поможет закончить культурную войну, которая просто разрывает западную цивилизацию на куски. Если мы окончим культурную войну, то Западу некого будет бояться в мире. Ведь Запад остается мощным блоком с точки зрения политики, экономики, культуры.

Если взять экономику, то экономика России меньше итальянской. До войны объем российской экономики составлял $1,5 трлн, а объем экономики Италии – $1,9 трлн. Объем экономики ЕС – без Британии и США – $15 трлн.

Если Запад окончит внутреннюю культурную войну и останется единым, ему не стоит бояться России, Китая или кого-либо другого в мире.

Что доминирует в мире: деньги или культура

Деньги сами по себе – это культурная идея. Мы поняли это за последние несколько месяцев. Накапливать сотни миллионов долларов, готовиться к войне годами и увидеть, как финансовая система (Россия) может просто заморозиться. Экономика не является независимой, отдельной от культуры, отдельной от философии, отдельной от идеи в сознании.

Меняя мнение людей, меняется экономическая система. Крупные компании, например «Макдональдз», подумывали об инвестировании в Россию. А сейчас они выходят с рынка. Здесь не может быть разделения. Изменив представления людей в Финляндии, в конечном счете меняется военный баланс на Земле, решая, сколько танков или самолетов входят в НАТО.

Поддержка России Китаем

Россияне продолжают говорить о том, что им угрожает НАТО, что они его боятся. Но нет причин бояться НАТО. Это лишьрусская пропаганда. Какой член НАТО думает о том, чтобы вторгнуться в Россию? Германия или Франция? Это смешно.

Реальная угроза для России в геополитическом плане идет с Востока, а не с Запада. На востоке от Уральских гор около 30–40 млн человек и огромное количество территории и ресурса в нефти, газе, золоте. Это важная территория для интересов Китая, который становится доминирующей силой.

Китай вряд ли вторгнется в Россию, им это и не нужно. Россия становится слабым, изолированным, марионеточным государством Китая. Так что Китай не говорил бы о ситуации в Сибири, на российском Дальнем Востоке, в Центральной Азии, Таджикистане, Казахстане, Россия не сможет сопротивляться. Со всеми мечтами Путина сделать Россию великой снова он сделает ее провинцией Китайской империи.

Это оказывает влияние на другую азиатскую страну – Индию. Десятилетиями Индия и Россия были близкими друзьями. Поэтому Индия сейчас не осуждает Россию и никоим образом не реагирует на войну. Россия является крупнейшим поставщиком оружия для Индии.

Если Россия сблизится с Китаем и действительно станет его марионеточным государством, это будет иметь далеко идущие последствия для Индии. Потому что самый большой страх Индии – война с Китаем.

Если твой самый крупный поставщик оружия, Россия, может стать марионеткой Китая, а при этом ты боишься войны с ним, на такую конструкцию нельзя больше полагаться. Если будет война, то Китай может приказать России перестать поставлять оружие в Индию, и они не смогут сопротивляться.

Индия должна пересмотреть свои позиции и, возможно, сблизиться с Западом. Таким образом, то, что делает Путин, очень ослабляет геополитическую позицию России по отношению к Китаю и Индии.

Вызовы для демократии в США и новые силы в Европе

Появления новых сил не избежать, и это необязательно плохо. Если Бразилия и Индия станут новыми важными игроками в мире, это положительное явление. Мы нуждаемся в более инклюзивном мире, в котором доминируют не только старые империи. Вопрос в том, будут ли новые страны, которые выйдут на лидерские позиции, играть положительную или отрицательную роль.

Что касается самого Запада, он остается самым мощным блоком в мире. Самая большая опасность, с которой он сталкивается, это внутреннее деление, внутренний конфликт. И вот это волнует больше всего, особенно в Соединенных Штатах. Политическая температура там постоянно растет. В центре внимания – дело «Роу против Вейда» и возможность того, что Верховный суд пересмотрит свое предыдущее решение по этому делу. Демократы и республиканцы в США сейчас боятся, а иногда и ненавидят друг друга – больше, чем кого-либо в мире.

Во время холодной войны они боялись, что россияне придут и уничтожат их образ жизни. А теперь они ожидают того же от соседей через дорогу. Демократия так долго не выживет. Если вы думаете, что другие люди – это не ваши политические соперники, а ваши враги, это не о демократии. Соперничество – это нормально, так работает демократия. Но если я думаю, что вы мой враг, пытающийся уничтожить меня, тогда приходит гражданская война или диктатура.

Надеюсь, что США отойдут от бездны, и то, что они наблюдают за путинским вторжением в Украину, поможет прекратить или хотя бы загасить эту культурную войну внутри страны.

Никто не знает, что произойдет в США, никто не знает, кто станет следующим американским президентом в 2024 году. Европа должна быть готова к ситуации, когда Америка будет поглощена собственными конфликтами, займет изоляционистскую позицию и, возможно, даже станет менее демократичной. Тогда ЕС придется пройти этот путь и стать более независимой мировой мощью. Европе следует сделать как можно скорее шаги в этом направлении, потому что времени очень мало.

О риске использования ядерного оружия

Представим гипотетический, но возможный сценарий, при котором в 2024 году Трамп снова становится президентом США. А может, в следующий раз Ле Пен станет президентом Франции. На чье ядерное оружие вы полагаетесь, чтобы остановить россиян? На ядерное оружие под руководством Ле Пен? На ядерное оружие США с пальцем Трампа на красной кнопке? Возможно, Европе следует подумать о других вариантах.

В течение десятилетий европейцы принимали как данность то, что в деле сдерживания ядерной России они всегда полагались на США. Теперь это не так.

Является ли ядерное оружие средством ядерного сдерживания

Это непростая ситуация. С одной стороны, она позволяет ядерным государствам развязать войну, как, например, Россия сделала против Украины, не боясь прямой интервенции со стороны другой страны.

Но если бы ядерного оружия не существовало, то был бы высокий шанс того, что НАТО или хотя бы отдельные члены Альянса уже направили бы на помощь Украине не только оружие, но и войска. Но эта опция не на столе из-за обоснованного опасения ядерной катастрофы, ядерного Армагеддона, который уничтожит всю человеческую цивилизацию.

Так что это медаль с двумя сторонами. Иногда это дает положительные результаты, иногда отрицательные. В истории такое часто случается, нет вещей, которые на 100% хороши или плохи. Однако что сегодня происходит? Мы видим новые виды сокрушительных вооружений, которые находятся на подъеме и даже повышают уровень опасности.

С ядерным оружием – как в рациональной игре в шахматы. Если я ее использовал, вы знаете, что я ее использовал. Вам наносят ответный удар – и все умерли. Поэтому не делаем этого. Но все больше возникает угроза атак, за которыми неизвестно кто стоит. А еще вы не уверены, сработает ли ваше оружие. И это создает соблазн для одной стороны ударить первой, потому что, возможно, вторая сторона не сможет ответить. Ядерное оружие – это все или ничего. Поэтому мы и не переживали ядерные удары с 1945 года.

Но кибернетическое оружие можно использовать постоянно. Пример этого – продолжающаяся кибервойна между Израилем и Ираном с атаками с обеих сторон. Но это все вне радаров, что позволяет вести войну тайно, отвергая все обвинения в происходящем.

Мировой продовольственный кризис и война в Украине

В последние десятилетия мир был относительно мирным и преуспевающим. И мы могли контролировать – не совсем избавиться, но контролировать – войны, эпидемии, голод. Это не удивительно, а является результатом усилий институтов человечества, которые базировались на универсальных ценностях, на идее того, что у всех людей схожий опыт, интересы и ценности. Поэтому больше смысла в том, чтобы сотрудничать, чем воевать.

Это базовая мысль глобального порядка. Но потом люди стали этим пренебрегать. Это как построить плотину на реке, чтобы держать воду под контролем. Но потом ты пренебрегаешь дамбой – река будто уже не опасна, мы же ее контролируем. А ты и дальше пренебрегаешь дамбой, она изнашивается, появляются трещины. И если ничего не делать, дамба разрушается и начинается половодье.

Да, мы взяли под контроль войну и эпидемии благодаря глобальным институтам. А потом мы этими учреждениями пренебрегли. Они распались. Есть война, есть пандемия COVID-19. И сейчас мы говорим о вероятности голода в мире из-за продовольственного национализма. И лучшее из того, что мы можем сделать, – это отстроить институты, которые будут базироваться на общем понимании того, что никто не хочет быть голодным, никто не хочет умереть на войне, родители всего мира заботятся о будущем своих детей. Легче обеспечить продовольственные поставки, когда страны сотрудничают. Если страны начнут оставлять все себе и каждой стране придется производить все самостоятельно – продовольствие, медикаменты, инструменты, компьютеры и пр. – это не будет работать. Это приведет к бедности, еще большему насилию просто потому, что это невозможно сделать. Итак, лучший путь – не просто вернуться в отправную точку, потому что то, что было, было не идеальным. Мы должны построить лучший глобальный порядок, который будет основываться на базовых политических и экономических уроках.

Опять же, это не означает отмены наций или открытия границ для неограниченной иммиграции – никоим образом нет. Это означает только то, что у нас есть национальные государства как базовые политические и экономические единицы. Но они приходят к согласию относительно общих правил. Например, таких, что нельзя вторгаться в другую страну и разрушать ее только потому, что ты сильнее. И эти правила станут основой глобального порядка.

Я всегда привожу в качестве сравнительного примера чемпионат мира по футболу, который, кстати, начнется через несколько месяцев. Итак, как это работает? Чемпионат мира – это соревнование стран, в ходе которого люди поддерживают национальную сборную. И в то же время это непревзойденный пример международного сотрудничества и гармонии. Ведь чтобы провести футбольный матч, скажем, между Украиной и Бразилией, ты сначала согласовываешь правила игры. Если одна сторона скажет: «Мы будем держать мяч в руках», а другая скажет: «Окей, а мы будем бить вас в живот, чтобы пройти дальше», вы не сможете играть в футбол. Это так же и модель для мира.

Готов ли Запад пожертвовать качеством жизни, чтобы помочь Украине победить

Я не знаю. Увидим это в течение последующих недель и месяцев. Я надеюсь на это. Я думаю, они также понимают, что совершили огромную ошибку, полагаясь на такие виды топлива, в том числе на российское, и постараются ее исправить. Однако это потребует времени. Это не то, что можно сделать за одну ночь.

Как историк я не недооценивал бы человеческую глупость. Это самая большая сила в истории. Люди часто делают глупые вещи, которые не в их интересах. Но мы не должны терять надежду и человеческую мудрость. Ведь иногда люди принимают очень мудрые решения и жертвуют чем-то великим. Не из подражания, а из понимания, что будет с миром через 10, 20, 30 лет.

Может ли Европа и мир после окончания войны сделать вид, что ничего не было, и вернуться в прошлое

Очень маловероятно, что Европа и весь мир просто вернутся к тому, как было раньше. Я думаю, глаза европейцев – если не всех, то большинства – открылись после последних трагических событий этих трех месяцев. Особенно после трагедии в Мариуполе. Это просто перевернуло весь мир, когда он наблюдал за тем, как все разворачивалось.

Европейцы как народы, так и их лидеры в большом шоке. И не забудут этот шок так просто, не вернутся после войны в «привычный порядок» вещей. Но я думаю, что у них до сих пор есть определенные надежды, по уважительным причинам, не полностью разорвать отношения с Россией или российским народом. Надеюсь, они понимают, что никаких серьезных дел с путинским режимом иметь нельзя. И этот режим рано или поздно окажется на помойке истории. А россияне и Россия как страна останутся.

Лучшее, что может произойти, это поменять свой режим, свои стремления, поведение, и тогда они станут частью европейского сообщества. И я думаю, что это будет лучшее решение для Украины в будущем, потому что они никуда отсюда не уйдут.

Одна из худших вещей, связанных с этой войной, это то, что война зародилась как фантазия в голове одного человека. Она началась как война Путина. Но с каждым последующим днем войны он засеял семенами ненависти и насилия миллионы умов. Теперь эта война все больше становится войной наций, войной людей. Опасность заключается в том, что с разбрасываемых прямо сейчас семян ненависти взойдет жуткий урожай еще большей ненависти, насилия, страха на годы и десятилетия вперед, задолго после того, как Путин умрет.

Как войны меняют общества

Война – плохой способ создания перемен. Но она является способом создания этих перемен. И не всегда на худшее. Люди учатся на войнах и меняют свое поведение. Нации открывают в себе сильные стороны, способности к тому, чего ранее не замечали. Они выковывают альянсы, новые культуры. Эпоха мира и процветания, о которой говорил ранее, была во многом реакцией на ужасающие войны ХХ века. И было осознание того, что если так будет продолжаться, человечество самоуничтожится.

Одна из самых депрессивных вещей в этой войне – это то, что, казалось бы, мы уже должны выучить этот урок. Но выходит, не выучили. Это подобно тому, как мы бы ходили в школу, учили уроки, сдавали экзамен и получали бы высокую оценку. А потом приходили бы в школу на следующий день и проходили бы тот же урок.

Что случилось с человечеством? Что произошло с европейцами? Они должны выучить этот урок, но, очевидно, не выучили. Так что приходится учиться снова.

Возьмем пример Израиля и еврейского народа. У Холокоста есть два очень разных урока, которые люди из него извлекли. Одни поняли, что нельзя допустить, чтобы такое снова произошло – нигде и ни с кем. И это был основной фундамент для более толерантного и либерального порядка во второй половине ХХ – начале ХХІ века. Речь шла о защите прав меньшинств, о недопущении победы грубых тоталитарных режимов.

Но для других людей, в том числе в Израиле, урок Холокоста заключался в другом: к нам все безразличны, никто не пришел нам на помощь тогда, когда нам это было необходимо. Поэтому и нам должно быть все равно. Мы должны заботиться только о себе. Все, чем мы должны руководствоваться в любой ситуации, это только наши интересы. У нас нет обязательств ни перед кем в мире.

Это можно увидеть на примере войны в Украине. Израиль, являясь частью западного блока, союзником США и страной, где живут многие выходцы из Украины, занял позицию наблюдателя. Беспокоясь о том, чтобы не осудить Россию слишком строго, не посылать оружие в Украину, чтобы ограничить свою вовлеченность до минимума. Потому что он хочет защитить свои интересы в отношениях с Россией. К примеру, мы думаем, что если мы предоставим оружие Украине, Россия предоставит больше оружия Сирии и Ирану. А это для нас плохо.

Я считаю, это очень неправильный урок. Мне стыдно из-за того, как моя страна ведет себя в этой ситуации.

Иногда из-за войны, как эта, из-за семян ненависти, которыми засеяно сознание людей, может вырасти еще больше ненависти. Люди выходят из войны полными ненависти. Ненависти к иностранцам, к меньшинствам. У них есть собственная интерпретация национализма – ненависть к любому, кто не такой, как я.

Урок заключается в совершенно противоположном. Настоящий патриотизм – это о любви, и он не значит, что я должен конфликтовать с кем-то. Конечно, если меня кто-то атакует, я буду защищаться. Но именно во имя патриотизма и национализма я буду культивировать любовь и сострадание, но отнюдь не страх и ненависть.

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Весь мир с восхищением смотрит на смелость украинского народа, борющегося не только за свою свободу, но и за защиту достижений человечества. Будущее всех нас во многом зависит от Украины. Надеюсь, что народы, лидеры, другие страны сделают все от них зависящее, чтобы помочь. Я надеюсь лично посетить, когда станет возможно, свободную, процветающую и демократическую Украину.

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