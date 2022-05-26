Известную белорусскую визажистку Ольгу Томину приговорили к двум годам колонии

Известную белорусскую визажистку Ольгу Томину приговорили к двум годам колонии6
- 26.05.2022, 17:24
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У политзаключенной трое несовершеннолетних детей.
Приговор вынесла судья Ленинского суда Минска Юлия Шут. Об этом сообщает ПЦ «Весна».
Известную белорусскую визажистку Ольгу Томину задержали 9 марта в рамках уголовного дела по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них»). В ее телефоне силовики нашли фото и видео с мирных акций протеста в Минске в 2020 году.«Покаяльное видео» с ней появилось на провластных телеграм-каналах.
26 мая суд Ленинского района Минска приговорил Ольгу Томину к 2 годам колонии
Ольга имеет троих несовершеннолетних детей. В Instagram на нее подписаны более полумиллиона человек.