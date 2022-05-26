«Ни выпить, ни закусить»10
- 26.05.2022, 17:35
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Как граждане РФ переживают импортозамещение.
В России нарастает дефицит из-за санкций, введенных рядом стран в ответ на военные действия РФ против Украины. Вслед за сахаром с полок исчезает соль и есть перебои с макаронами. В аптеках исчезли импортные лекарства, а их отечественные аналоги выросли в цене. А скоро и вовсе нельзя будет выпить хорошего алкоголя и закусить суши с лососем.
Как граждане России переживают импортозамещение, читайте в материале OBOZREVATEL.
Ни выпить, ни закусить
Россиян ожидает серьезная проблема из-за санкций. С полок магазинов уже исчезли оригинальные "мартини, биттеры, вермуты, ликеры". На их месте появились подозрительные напитки, которые производятся где-то в Московской области. Они в несколько раз дешевле, но, по словам москвичей, напоминают "боярышник".
В ближайшее время из магазинов исчезнут и виски – производители White Horse, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester уходят с российского рынка. Так что пока еще распродают старые запасы.
Также пропадут вина из Австралии, США и Новой Зеландии. "Мы теперь из каждой поездки или командировки привозим хороший алкоголь про запас. Не знаю, сколько все это продлится, но я не представляю как мы сможем устраивать барбекю на даче летом без любимых мартини и виски", – возмущается жительница Питера Тамара.
Российские любители стейков, суши и роллов из лосося также в ближайшее время могут забыть о них. Как оказалось, только 30% тушек лосося, пригодных для стейков, производятся в России (Карелия и Мурманск). Остальное – импорт, которого из-за санкций теперь нет. Нет и тигровой креветки. Поэтому повара российских ресторанов пока чешут затылки.
К тому же стоимость ценной рыбы и морепродуктов серьезно выросла из-за дефицита.
Жалуются на дефицит еды
Также в РФ не хватает сахара. Недавно сладкий продукт практически полностью исчез с прилавков супермаркетов Ростова-на-Дону, Оренбурга, Челябинска. Многие удивляются, ведь импортного сахара в РФ было не так и много.
Объясняют это тем, что из-за санкций россияне бросились скупать сахар, возник дефицит. В результате выросли цены, а свои же предприниматели стали придерживать товар, чтобы еще выше поднять ценники.
Россияне уже жалуются на дефицит еды. Кроме дорогих сегментов и сахара у них исчезает соль, в некоторых городах перебои с макаронами и крупами. Жители РФ, ощутив действие санкций, активно делают запасы еды – скупают консервы, те же крупы и макароны, чай, кофе, растительное масло.
Также пустуют прилавки и с женской гигиенической продукцией. Ее пытаются заменить российскими аналогами, но пока получается плохо – на них много жалоб.
Не все известные мировые бренды, производящие средства гигиены для детей, детское питание, бытовую химию покинули Россию. Но значительно сократили свой ассортимент и повысили цены. На это очень жалуются россияне.
Они говорят, что бюджет на маленького ребенка, уход за собой и элементарную уборку в квартире вырос в 1,5-2 раза. "Смеси для ребенка подорожали в два раза. Памперсы стали дороже в полтора раза, шампуни тоже выросли в цене. Я не понимаю, в связи с чем все это? При чем тут санкции", – возмущается молодая мама Людмила Фокина.
"Я вчера пошла в супермаркет на закупки и прозрела. Детское питание теперь стоит как в ресторане. Хорошо, что мы памперсами затарились еще в марте, теперь цена на них в два раза выше. Пробовали отечественные подгузники – это небо и земля по сравнению с импортными. Средства для мытья окон, для уборки, мытья посуды просто по цене зашкаливает. Будем теперь окна мыть газетами", – говорит мама двух детей из Москвы Виктория.
Но переходить на отечественные товары россияне не готовы. Качество не то. Да и зачастую производители РФ используют те же самые импортные компоненты, которые сейчас подорожали.
Ни лекарств, ни иголок
Также фармакология в России уже на себе ощутила действие зарубежных санкций. Россиянам скоро станет проблематично сдавать анализы, поскольку в стране-агрессоре не хватает оборудования, реагентов и расходных материалов для лабораторий.
Поставки от европейских и американских компаний прекратились.
Так, Россия большую часть пробирок и реагентов для общего анализа крови покупала за рубежом. В РФ не делают даже иголки для взятия крови.
"Мы никогда не использовали российские тест-системы для анализа и диагностики. Потому что они показывают криво и косо. В нашей частной лаборатории были только американские и японские составляющие. Теперь их уже почти нет. Главный врач приказал закрыть остатки на складе и выдает только для вип-клиентов, для остальных – отечественные", – рассказала медсестра из клиники под Москвой.
Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи из Санкт-Петербурга, недавно заявил, что даже дженерики, которые делают в России, производятся за счет импортных субстанций: "Аналогия такая же как с авиационной отраслью – если нет запчасти, то самолет не полетит. В России очень много импортных лекарств, особенно от орфанных заболеваний, у нас их вообще не выпускают. Отдельная история с онкологией – новейшие современные препараты только зарубежные".
Россияне жалуются, что в аптеках нет импортных лекарств для лечения, например, болезни Паркинсона, эпилепсии, нет гормональных препаратов для лечения щитовидной железы, женских болезней. А российские аналоги намного менее эффективны. Да и цены на них выросли из-за ажиотажного спроса.
РФ пытается закупать аналоги этих препаратов в Китае и Индии, но к ним отношение у россиян тоже не очень хорошее. Многие российские аналоги имеют больше побочных эффектов, чем импортные, например, немецкие или американские.
Антироссийские санкции также отразились и на стоматологии. Доля импортного оборудования, расходников и материалов тут составляет 90-100%. В результате резко выросли цены на стоматологические услуги – от 30 до 100%.
Не в чем соки продавать
Беда и с упаковкой в РФ. На прилавках магазинов уже появились соки в белых коробках. Яркие пакеты теперь нет возможности выпускать из-за того, что компания Tetra Pak хоть и не ушла с российского рынка, но ввоз красок и лаков для оформления упаковок запрещен.
Теперь в РФ думают, а не продавать ли все соки в пластиковых бутылках.
Антироссийские санкции ощутили на себе и пользователи компьютеров. Крупные иностранные производители покидают российский рынок, а запасов импортной техники на складах хватит только до начала лета.
К тому же сокращается количество магазинов, торгующих iPhone, теперь россияне переходят на китайские гаджеты.