Ученые рассказали, почему люди ничего не помнят из младенчества 26.05.2022, 17:50

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Воспоминания — любопытная и одновременно сложная вещь.

Многие люди всегда задавались вопросом, почему они не помнят себя в ранние годы своей жизни, например, как они учились ходить. Однако этому есть научное объяснение, пишет focus.ua.

Самое невероятное в младенчестве то, что перед малышами предстает большой неисследованный мир, в котором можно начать разбираться, начиная с цветов, звуков и вкусов, заканчивая домашними животными.

Но, что любопытно, никто из людей ничего не помнит об этом периоде своей жизни. Однако этому есть объяснение.

Семантическая и эпизодическая память

Воспоминания — любопытная и одновременно сложная вещь. Мы все иногда входим в комнату и забываем, зачем туда вошли, или уверенно идем в продуктовый магазин, не составив список покупок, а потом не можем вспомнить, что нужно купить.

В случае с младенцами, их мозг просто недостаточно развит, чтобы сформировать воспоминания, но это лишь часть причины.

Разница заключается в том, что семантическая память управляет фактами, взаимосвязью между объектами или понятиями и многими другими абстрактными деталями. Эпизодическая же память, как следует из названия, больше связана с конкретными событиями в жизни человека. Также ученые отмечают автобиографическую память — более глубокий вид эпизодической памяти, в которой учитывается личная значимость таких событий.

"В течение первых 5-7 лет жизни способность создавать этот особый тип эпизодической памяти либо отсутствует, либо существенно не развит", — объясняют ученые.

Развитие эпизодической и автобиографической памяти продолжает связывать эпизодическую память с концепцией инфантильной амнезии.

Эта форма амнезии определяется как относительная нехватка автобиографических воспоминаний за первые 3-4 года жизни, с постепенно растущим числом таких воспоминаний в течение первых 10 лет ребенка.

Предполагается, что если мозг был неспособен сформулировать эти сложные воспоминания в самые ранние годы жизни, то он, естественно, не сможет вспомнить их и позже. Причем даже тогда, когда это будет полностью сформировавшийся мозг взрослого человека.

Таким образом, младенцы способны устанавливать нужные им связи (эта бутылочка означает, что пришло время обеда, и я хочу ее прямо сейчас). Однако более сложные эпизодические воспоминания осваиваются немного позже.

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