По «тунеядскому» декрету ввели новшества 21 26.05.2022, 18:07

12,778

Платить за ЖКУ по полным тарифам будут почти все, кто уехал за границу.

Правительство ввело существенные изменения по «тунеядскому» декрету. Так, те, кто работает или учится за границей, теперь должны будут платить за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. Речь про тех, у кого есть в собственности жилье. Эту информацию журналисту «Зеркало» как физлицу подтвердили в трех «тунеядских» комиссиях.

Наш журналист как физлицо позвонил в три «тунеядские» комиссии в Минске. Официально они называются постоянно действующими комиссиями по координации по содействию занятости населения. Во всех трех случаях нам подтвердили, что в марте ввели существенные новшества для тех, кто уехал за границу. Это предусмотрено постановлением правительства № 166 от 25 марта.

Тем, кто работает или учится за границей, придется платить за ЖКУ по полным тарифам (но это касается не всех стран)

Одно из основных новшеств, которое ввели в марте, — те, кто работает или учится за границей, не сможет теперь предоставлять документы об этом и, соответственно, освобождаться от оплаты за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. С марта работа или учеба за границей не считаются основаниями, чтобы не платить «тунеядскую» жировку.

Но здесь есть исключение, это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Если подтвердить свою занятость или учебу в этих государствах, то «тунеядская» жировка не грозит. «Сейчас мы принимает документы только от тех белорусов, которые уехали в дружественные страны — Россию, Казахстан, Армению и Кыргызстан. От них мы принимает документы о том, что они находятся там на обучении или по работе. Со всех всех остальных стран мы не принимаем документы такого характера, что человек работает или учится», — уточнили в одной их комиссий.

Напомним, ранее для тех, кто трудится за границей, можно было предоставить подтверждающий документ. К примеру, копию трудового договора — контракта. Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно было взять справку из учреждения образования. Это освобождало от платежей за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам.

Как рассчитывают платежи за ЖКУ, если в квартире живет один тунеядцев, а остальные заняты в экономике

К примеру, если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают тунеядцем, то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Новшество для тех, кто остался без работы в Беларуси, но уехал из страны больше, чем на 30 дней

Еще одно из новшеств — с 1 марта белорусы, которые попали в базу «тунеядцев» и уехали из страны больше, чем на 30 дней, автоматически через месяц после объезда оплачивать за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. Исключение — выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение.

Для тех, кто не уезжает из страны, будет действовать прежнее правило. Так, тех, кто потеряет работу, включат в базу не сразу. На поиски нового места дается от 3 до почти 6 месяцев. Чиновники берут квартал, в котором человек потерял работу, и дают на трудоустройство еще три месяца сверху.

Пример для наглядности, как это работает

Работника уволили 2 июля, то есть в начале третьего квартала. В таком случае следующий квартал (октябрь-декабрь) ему дается на трудоустройство, его не будут включать в базу. За февраль должны обновить базу иждивенцев (она станет доступна с 1 марта), поэтому тем, кто может оказаться в ней, до 21 января надо будет успеть подтвердить занятость. По факту выходит, что у этого работника на поиск работы окажется почти полгода. Если же его уволят 30 сентября, то на трудоустройство будет 3 месяца.

О выезде за границу более чем на 30 дней Минтруда сообщает Погранкомитет.

В «тунеядских» комиссиях рассказали, что по итогам апреля уже составили списки тех, кто нигде не работает и выехал за границу больше, чем на 30 дней. Если у этих людей есть в собственности жилье, будет платить по полным тарифам за некоторые ЖКУ.

— Если человек уволился после 1 марта и уехал, допустим, в США больше чем на 30 дней, то в Беларуси по месту регистрации в Беларуси он будет платить за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. При условии что он не сделает, к примеру, в аренду недвижимость, — рассказали в одной из комиссий.

То есть по льготным тарифам по-прежнему смогут расплачиваться по жировке те, кто официально сдает в аренду недвижимость, а также зарегистрирован как ремесленник или занимается агроэкотуризмом. Независимо от того, где этот человек проживает — в Беларуси или за границей.

Один из основных вопросов в этой схеме заключается в том, что делать тем, кто выехал за границу больше, чем на 30 дней, а потом через какое-то время вернется в Беларусь. В «тунеядских» комиссиях сообщили, что пока не знают, как это будет работать.

В одной из комиссий уточнили, что Погранкомитет вряд ли будет передавать информацию в Минтруда о том, что человек, который ранее выехал более чем на 30 дней, вернулся обратно. То есть, скорее всего, по возвращению нужно будет обращаться в такую комиссию и подтверждать занятость в Беларуси, чтобы платить за ЖКУ по льготным тарифам. «Момент по возврату гражданина (в Беларусь. — Прим. ред.) и последующему начислению ему платежей за ЖКУ пока не могу подсказать, министерство нам пока толком не объяснило (Минтруда. — Прим. ред.). Поэтому ничего сказать пока не могу по этому поводу», — рассказали в одной из «тунеядских» комиссий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».