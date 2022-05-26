Жены псковских десантников устроили бунт из-за войны в Украине 19 26.05.2022, 18:31

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Им не говорят, где именно находятся их мужья.

Жены и матери российских военнослужащих из 234-го псковского полка написали петицию, чтоб забрать оккупантов с войны в Украине.

«Мы не можем вам ничем помочь, потому что сейчас есть закон об иноагентах… Любой наш манёвр может закончиться печально для нашей организации», - услышали в ответ женщины в комитете солдатских матерей.

Российские женщины жалуются, что им не говорят, где именно находятся их мужчины. На многочисленные запросы не отвечают ни в части, где служат военные, ни в Москве, ни в Минобороны РФ.

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