Президент Чехии: Надеемся, что конфликт будет разрешен победой Украины 6 26.05.2022, 18:36

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Милош Земан

По его словам, на победу Украины надеется и Швейцария.

Президент Чешской Республики Милош Земан надеется, что война на Украине завершится ее победой.

Об этом он заявил журналистам после встречи в Праге с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает корреспондент «Укринформа».

Чешский лидер отметил, что «обе стороны (Чехия и Швейцария – ред.) имеют одинаковую позицию по поводу российской агрессии против Украины и обе стороны надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины».

Земан заявил, что «ценит» тот факт, что, несмотря на свой нейтралитет, Швейцария присоединилась к санкциям против россии из-за ее агрессии в Украине.

По словам Кассиса, Швейцария одобрила антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом. По его словам, позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию.

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