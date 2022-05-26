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В Речице мать с двухлетним сыном попали под трактор

  • 26.05.2022, 19:23
  • 1,820
В Речице мать с двухлетним сыном попали под трактор

Женщина погибла.

В Речице двухлетний мальчик выбежал на дорогу, мать бросилась за ним. Их сбил трактор. Женщина погибла, ребенок в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.

26 мая около 16.40 28-летний водитель трактора «Беларус» с прицепом, двигаясь по улице Чапаева в Речице сбил 37-летнюю женщину с двухлетним сыном.

«По предварительной информации, мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, мать побежала следом за ним», — говорится в сообщении.

Женщина погибла, ребенок в реанимации.

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