В Речице мать с двухлетним сыном попали под трактор
- 26.05.2022, 19:23
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Женщина погибла.
В Речице двухлетний мальчик выбежал на дорогу, мать бросилась за ним. Их сбил трактор. Женщина погибла, ребенок в реанимации, сообщает пресс-служба МВД.
26 мая около 16.40 28-летний водитель трактора «Беларус» с прицепом, двигаясь по улице Чапаева в Речице сбил 37-летнюю женщину с двухлетним сыном.
«По предварительной информации, мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, мать побежала следом за ним», — говорится в сообщении.
Женщина погибла, ребенок в реанимации.