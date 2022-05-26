Шольц: Я убежден, что Путин проиграет войну 26.05.2022, 19:47

ОЛАФ ШОЛЬЦ

Он уже потерпел поражение во всех его стратегических задачах.

Канцлер Германии Олаф Шольф во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе подчеркнул, что противостояние российскому империализму важно для всего международного сообщества.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Надо, чтобы Путин не выиграл эту войну. И я убежден, что он ее не выиграет. Он уже потерпел поражение во всех его стратегических задачах. Сегодня захват Россией всей Украины выглядит еще более отдаленным, чем в начале войны, благодаря поразительным оборонительным силам украинской армии и населения», - подчеркнул Шольц.

Кроме того, немецкий лидер подчеркнул, что сейчас вопрос о том, когда Путин четко осознает, что «продиктованного мира не будет». "Украина на это не согласится. И мы тоже не согласимся».

Шольц также сравнил российскую войну в Украине, которую Москва называет «спецоперацией», с ужасами Второй мировой, подчеркнув, что противостояние российскому империализму – важно не только для будущего Украины, но и для всего международного сообщества. «Обещание «никогда снова» - на кону», - сказал Шольц.

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