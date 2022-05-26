закрыть
26 мая 2022, четверг, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В девяти районах Гомельской области запрещено посещать леса

3
  • 26.05.2022, 20:07
  • 3,702
В девяти районах Гомельской области запрещено посещать леса

Запрещено посещения лесов и в шести районах Брестской области.

Согласно карте Минлесхоза, в 9 районах Беларуси запрещено посещать лес. Все они находятся на юге Гомельской области, граничащей с Украиной. Речь идет о Ельском, Мозырском, Наровлянском, Калинковичском, Речицком, Хойникском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах.

Ограничения на посещения лесов введены еще в 6 районах Беларуси. В Брестской области это Малоритский, Ивановский, Пинский и Столинский районы, а в Гомельской — Лельчитский и Житковичский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох