В девяти районах Гомельской области запрещено посещать леса 3 26.05.2022, 20:07

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Запрещено посещения лесов и в шести районах Брестской области.

Согласно карте Минлесхоза, в 9 районах Беларуси запрещено посещать лес. Все они находятся на юге Гомельской области, граничащей с Украиной. Речь идет о Ельском, Мозырском, Наровлянском, Калинковичском, Речицком, Хойникском, Гомельском, Лоевском и Брагинском районах.

Ограничения на посещения лесов введены еще в 6 районах Беларуси. В Брестской области это Малоритский, Ивановский, Пинский и Столинский районы, а в Гомельской — Лельчитский и Житковичский.

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