Как правильно заваривать зеленый чай 3 26.05.2022, 20:12

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10 секретов, которые знают не все.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал ароматный кофе в кафе и потом старался сварить такой же дома в гейзерной кофеварке, но результат не всегда оправдывал ожидания. То же самое и с чаем – у разных хозяек при наличии одного и того же сорта чая выходят напитки с различным вкусом. theLime делится с вами простыми лайфхаками, как правильно заваривать зеленый чай, чтобы он не горчил.

Как правильно заваривать зеленый чай?

1. Перед тем, как приготовить ароматный напиток, нужно убедиться в качестве воды. Она может быть питьевой, родниковой, фильтрованной, бутилированной, но обязательно без жестких примесей. Водопроводная и минеральная вода не подойдут.

2. Кипятим воду до появления первых пузырей на поверхности – это так называемая вода первого кипения. Не нужно ждать, чтобы вода долго кипела.

3. Ждем, пока вода немного остынет. Нельзя сразу же заливать чайную заварку – лучше оставить воду на 5-10 минут и подождать, пока ее температура станет 75-80°С. В этом кроется один из главных ответов на вопрос: "Как правильно заварить зеленый чай?" – не крутым кипятком.

4. Подготавливаем посуду – чай можно заварить в заварнике, гайване или типоде. Заварник подойдет любой – стеклянный, фарфоровый, керамический, глиняный. Например, на троих человек нужно взять заварник объемом примерно 300 мл. Разливать зеленый чай можно в чашки или пиалы.

5. Прогреваем посуду: заварник и чашки обильно обдаем кипятком.

6. Засыпаем сухой чай в заварник. Пропорцию можно определить самостоятельно в зависимости от того, какой чай – крепкий или наоборот – должен получиться в итоге. Обычно кладут 4-8 г заварки на 100-250 мл воды.

7. Заливаем заварку водой, но не полностью, а чтобы она немного покрыла чайные листья. Сразу же сливаем эту порцию в раковину. Это называется первым проливом – его не пьют, а делают для того, чтобы промыть и слегка распарить чай.

8. Снова заливаем заварку водой, закрываем крышку и настаиваем около 15 секунд. Затем чай можно наливать в чашки или пиалы. Если необходимо получить очень крепкий напиток, ждем дольше.

9. Одну порцию зеленого чая можно заваривать около 5-7 раз – в зависимости от качества заварки и сорта чая.

10. Сливаем настой до последней капли и завариваем при необходимости снова. Следим, чтобыв заварнике не оставалась вода, иначе чай перезаварится и появится горчинка.