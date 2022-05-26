В медицинских вузах до 80% бюджетных мест будут отводиться для целевиков 4 26.05.2022, 20:20

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В Беларуси уже в этом году начала действовать новая норма для поступающих в вузы.

Теперь «заказывать» кадры для целевой подготовки могут организации и предприятия из любых, а не только малых населенных пунктов. Но в 2023-м целевой набор расширят еще больше — увеличат квоты, особенно в медицинских вузах. Об этом и других будущих изменениях для абитуриентов рассказал в четверг начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович, передает zerkalo.io.

Так, по словам чиновника, на медицинских специальностях до 80% бюджетных мест будет отводиться для целевиков (при наличии потребности у заказчиков кадров). На сельхозспециальностях — до 70%. На остальных специальностях количество целевых мест при необходимости может достигать 60%.

При этом для поступления на целевое место с 2023 года нужно будет предоставить не сертификаты ЦТ, а только аттестат, и также сдать внутренний вступительный экзамен по одному из профильных предметов специальности. Конкурс будет проходить по среднему баллу аттестата, суммированному с баллом за экзамен, рассказал Касперович.

Напомним, при целевой подготовке абитуриент до поступления заключает договор с предприятием, которое финансирует его образование. После получения диплома он должен отработать на этом предприятии не менее пяти лет.

Появятся и другие новшества для поступающих в вузы. Кроме традиционных республиканских предметных олимпиад, юноши и девушки смогут участвовать в университетских олимпиадах для школьников и в случае победы поступать в соответствующий вуз без экзаменов.

Также без экзаменов поступать на определенные специальности смогут школьники, которые прошли программу обучения в Национальном детском технопарке и получили рекомендации наблюдательного совета парка. Свои программы дополнительного образования будут у Академии управления, и успешно их прошедшие смогут поступить в этот вуз без экзаменов.

Отменяются экзамены и для поступающих в ссузы. С 2023 года при поступлении на любые специальности среднего специального образования нужно будет предъявлять исключительно аттестат — сертификат ЦТ не понадобится.

Что касается вступительной кампании этого года, отметил Касперович, масштабных изменений для абитуриентов нет — лишь расширены льготы для выпускников педагогических, военно-патриотических и подобных классов, создано больше возможностей для поступления абитуриентов из России. Об этих изменениях в Кодекс об образовании мы уже рассказывали ранее.

В нынешнем году, сообщил представитель Минобра, в вузы на бюджет планируется принять около 27,7 тыс. человек, на платную форму — 25,7 тыс. На уровень среднего специального образования хотят набрать 39,5 тыс. человек. На профтехобразование — около 26 тыс. учащихся.

Касперович добавил, что в этом году многие колледжи закрыли невостребованные специальности и открыли подготовку по профессиям, по которым раньше не готовили, поэтому абитуриентам следует внимательно изучать сайты учреждений.

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