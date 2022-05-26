В России сотню росгвардейцев уволили со службы за отказ воевать в Украине

В России сотню росгвардейцев уволили со службы за отказ воевать в Украине9
- 26.05.2022, 20:23
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Это произошло в Кабардино-Балкарии.
В России 115 росгвардейцев отказались ехать на войну в Украину и были уволены.
Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».
Отмечается, что суд в Кабардино-Балкарии подтвердил правомерность увольнения гвардейцев.
Там отметили, что росгвардейцы «отказались выполнять служебное задание, связанное с проведением спецоперации на территории Украины». После чего их уволили, однако они решили обжаловать решение в суде.
Напомним, что в РФ пополняют резервы войск за счет граждан, потерявших работу из-за международных санкций, и бывших военнослужащих, проживающих в других постсоветских странах.