Белорусская компания подала заявки в РФ на регистрацию брендов «Росдональдс» и «Мосдональдс» 23 26.05.2022, 20:40

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Американская корпорация McDonald’s продала бизнес в России.

Белорусская компания подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s. Об этом сообщает агентство «Москва».

Согласно заявкам, товарные знаки «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s регистрируются по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 43, что позволяет под этими брендами открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, а также оказывать услуги украшения еды и услуги ресторанов с едой на вынос.

Согласно данным Роспатента, заявки на регистрацию товарных знаков подала белорусская компания «Прогресс Консалтинг», зарегистрированная в Минске. Основная сфера деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, уточняет «Москвич Mag».

Напомним, американская корпорация McDonald’s продала бизнес в России своему партнеру-франчайзи Александру Говору, который продолжит работать под другим брендом.

Сегодня, 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работа ресторанов «Макдоналдс» возобновится под новым брендом, меню и трудовой коллектив останется прежним.

Ранее Минпромторг России объявил конкурс на имя для новой сети. Среди предложений — «Дядя Вова», «Матрешка», «Колобок» и «Русбургер». Также обыгрывались приставки «Мак» — от «Наш Мак», «МакРос» и «МакСмак», до «ПутинМак», «Маковецкий» и «СмакЪ». Предлагали и более вычурные названия — «Скатерть-самобранка», «Жар-птица», «Москотлета», «Булково» и «На скаку».

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