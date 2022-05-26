закрыть
26 мая 2022, четверг, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Михалков предложил учредить евразийский «Оскар»

35
  • 26.05.2022, 21:07
  • 4,986
Михалков предложил учредить евразийский «Оскар»
Никита Михалков

Номинанты будут проходить идеологический ценз.

Российский режиссер и пропагандист Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить собственный евразийский «Оскар». Такую идею он высказал в четверг в Бишкеке на Евразийском экономическом форуме, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По мнению Михалкова, сейчас «идет мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию». Идеи исчезают, сказал он, а искусством называют то, что им не является. Только евразийство спасет культуру, убежден режиссер.

— Единственная защита нравственных и культурных ценностей — это евразийская цивилизация. Другой нет. … Мы должны спасти самое дорогое, что есть, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях, защититься от всего того, что может привести мир к катастрофе, — заявил Михалков.

Он подробнее раскрыл свою идею о евразийской премии «Оскар». Премия должна быть дорогой, чтобы за нее сражались. Номинанты будут проходить идеологический ценз.

— Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность, — подчеркнул деятель.

Каждый год на премию будут приглашать фильм, созданный вне ЕАЭС, но соответствующий принципам евразийства. Вопрос о премии нужно решить на самом высоком уровне, считает Михалков.

— Убежден, что это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства, — резюмировал режиссер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох