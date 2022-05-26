Михалков предложил учредить евразийский «Оскар» 35 26.05.2022, 21:07

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Никита Михалков

Номинанты будут проходить идеологический ценз.

Российский режиссер и пропагандист Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить собственный евразийский «Оскар». Такую идею он высказал в четверг в Бишкеке на Евразийском экономическом форуме, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По мнению Михалкова, сейчас «идет мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию». Идеи исчезают, сказал он, а искусством называют то, что им не является. Только евразийство спасет культуру, убежден режиссер.

— Единственная защита нравственных и культурных ценностей — это евразийская цивилизация. Другой нет. … Мы должны спасти самое дорогое, что есть, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях, защититься от всего того, что может привести мир к катастрофе, — заявил Михалков.

Он подробнее раскрыл свою идею о евразийской премии «Оскар». Премия должна быть дорогой, чтобы за нее сражались. Номинанты будут проходить идеологический ценз.

— Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность, — подчеркнул деятель.

Каждый год на премию будут приглашать фильм, созданный вне ЕАЭС, но соответствующий принципам евразийства. Вопрос о премии нужно решить на самом высоком уровне, считает Михалков.

— Убежден, что это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства, — резюмировал режиссер.

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