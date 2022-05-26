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В Гомельской области появился опасный вредитель

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  • 26.05.2022, 21:28
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В Гомельской области появился опасный вредитель

Гроза садов.

На территории Гомельской области все чаще находят американскую белую бабочку, которая относится к карантинным вредным организмам. Об этом сообщает Светлогорская районная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

Американская белая бабочка угрожает кленам и плодовым деревьям. Если вовремя не помочь растению, оккупированному агрессивным насекомым, оно обязательно погибнет.

Ширина насекомого не более 3,6 см, в длину 1,5 см. Несмотря на миниатюрные размеры и уязвимость, бабочка сумела распространиться во многих регионах земного шара.

Бабочки появляются весной, в период цветения фруктовых деревьев. В мае-июне они активно откладывают яйца, а уже через пару недель из яиц появляются гусеницы, которые буквально за несколько часов пожирают лиственную часть дерева.

Характерный признак, по которому можно обнаружить вредителя – паутинные гнезда с колониями гусениц, которые состоят из оплетенных паутиной листьев и ветвей растения. В начале это может быть несколько листочков, оплетенных паутиной, а позже – целая ветвь. Гнезда, разрастаясь, могут достигать размера 1-1,5 м, иногда паутиной оплетены целые деревья.

За 40−50 дней они уничтожают все на своем пути и только потом окукливаются. Уже в июле появляется следующее поколение бабочек, причем самки второго колена еще плодовитее и наносят значительно больший урон. Одна особь откладывает 2500 яиц. Гусеницы второго поколения объедают деревья до самой осени.

Обнаруженные гнезда с гусеницами необходимо срезать и сжигать на месте.

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