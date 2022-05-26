Россияне атакуют Северодонецк 3 26.05.2022, 22:04

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Идут тяжелые бои.

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

По состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

"Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна".

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