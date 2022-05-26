закрыть
26 мая 2022, четверг, 23:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне атакуют Северодонецк

3
  • 26.05.2022, 22:04
  • 8,558
Россияне атакуют Северодонецк

Идут тяжелые бои.

Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

По состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

"Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох