Россияне атакуют Северодонецк

Россияне атакуют Северодонецк3
- 26.05.2022, 22:04
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Идут тяжелые бои.
Российские захватчики пытаются прорваться в Северодонецк.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram
По состоянию на вечер 26 мая россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.
"Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки.
Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна".