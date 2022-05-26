Юрий Пудышев: Прокопенко любил все настоящее, правильное, честное 26.05.2022, 22:39

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Юрий Пудышев

Экс-капитан легендарного «Динамо»-82 поделился воспоминаниями о минской команде.

Экс-капитан легендарного "Динамо"-82 Юрий Пудышев поделился воспоминаниями о минской команде. Разговор с Сергеем Лисичкиным состоялся незадолго до смерти известного белорусского футболиста, передает pressball.by.

– Родился в подмосковном Королеве. Затем стал заниматься в футбольной школе московского "Динамо". Вместе, кстати, с Юрием Гавриловым и Юрием Курнениным. С ними осталась дружба на всю жизнь. Естественно, в скором времени дебютировал за основу. Начал набирать обороты. Но затем — глупая травма. Почти полгода в запасе. Решил это дело усугубить походом в "Метрополь". Конечно, меня отчислили и перевели в Минск. Побросал вещи в сумку и отправился в столицу славного БССР. В душе кошки скребли: новая команда, партнеры, тренеры... После первой тренировки выдохнул: отличный коллектив. Все с улыбочкой, с юморком, с пасом хорошим, с игрой комбинационной. В самое сердце.

А какие человеческие качества у ребят! Больше всех сдружился с Прокопенко. Саша, как и я, — ртутный шарик, ему все движуха была нужна. Две души нашли друг друга. Он тоже любил все настоящее, правильное, честное.

Не умел кривить душой. Не переваривал разные партийные накачки — тогда это было модно. На базе в Стайках соберутся дяденьки в пиджаках и давай нам про политическую ситуацию в мире рассказывать. Мол, вы тут жируете, а в Лас-Вегасе негры недоедают, голодают бедненькие. Как можете спать спокойно?

Я думаю, а где это место такое? Сразу после собрания к Прокопу, он самый эрудированный в команде. Тот к карте, показывает. Да еще и рассказывает, что Лас-Вегас — город миллионеров. Там казино на одном квадратном метре больше, чем во всем СССР. А бедные негры ходят в белых пиджаках и ездят на лимузинах, нигде не работая.

Я ему кличку дал — Джигит. Подвижный очень, на месте не стоит. С мячом не обращается — все время танцует лезгинку.

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