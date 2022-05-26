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Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

  • 26.05.2022, 22:47
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Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Энди Флетчер

Ему было 60 лет.

В возрасте 60 лет умер музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер, сообщается в официальном аккаунте группы в Facebook.

«У Флетчера было настоящее золотое сердце, он всегда был рядом, когда вам нужна была поддержка, оживленная беседа, добрый смех или холодная пинта пива», — написали музыканты Depeche Mode.

Причина смерти не сообщается.

В конце 1970-х Энди Флетчер и его школьный знакомый Винс Кларк организовали музыкальную группу No Romance in China, в которой Флетчер играл на бас-гитаре. В 1980 году Флетчер познакомился с Мартином Гором. Вместе с Кларком трио преобразовалось в новую группу Composition of Sound. После присоединения Дэвида Гаана группа переименовалась в Depeche Mode.

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